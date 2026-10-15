Skupina 72 penzionovaných amerických generálů, admirálů a dalších vysoce postavených vojenských činitelů vyzvala americkou vládu k okamžitému zrušení plánu na živé vysílání nadcházející popravy Nidala Hasana. Plán Pentagonu veřejně přenášet popravu zastřelením, která se má uskutečnit třetího prosince, vyvolal vlnu ostré kritiky ze strany politiků, náboženských představitelů i odborníků na lidská práva.
Nidal Hasan, bývalý armádní psychiatr, byl odsouzen za masakr na vojenské základně Fort Hood v roce 2009, kde chladnokrevně zastřelil třináct neozbrojených vojáků. Tento incident dodnes zůstává nejtragičtějším útokem na americké základně v novodobé historii.
Vedení ministerstva obrany v čele s ministrem Petem Hegsethem podle BBC oznámilo úmysl ukázat exekuci veřejnosti s odůvodněním, že by mohla sloužit jako varování a odstrašující příklad pro ostatní.
Signatáři otevřeného dopisu, mezi nimiž figurují zvučná jména jako bývalý generálmajor Tony Taguba či někdejší šéf NASA Charles Bolden, však s takovým postupem zásadně nesouhlasí. Sami sice nezpochybňují samotný trest smrti pro odsouzeného vraha, ale varují před barbarským zneužitím moci.
Podle jejich slov by živý přenos proměnil vážný trestní akt v pouťovou podívanou pro diváky a voyeury, což by hluboce poškodilo morální kredit amerických ozbrojených sil.
Vojenští velitelé ve svém prohlášení rovněž upozorňují, že taková medializace by měla nebezpečné vedlejší účinky. Z odsouzeného střelce by totiž vytvořila mučedníka a nepřátelé Spojených států by tento materiál snadno využili k protiamerické propagandě a podněcování nenávisti. Zveřejnění brutálních záběrů by navíc mohlo ohrozit bezpečnost amerických vojáků a občanů v zahraničí.
Prezident Donald Trump sice dříve prohlásil, že s plánem na vysílání souhlasí, avšak vládní představitelé naznačují, že konečné rozhodnutí dosud nepadlo a celá věc se nadále přehodnocuje.
Pokud by se poprava skutečně vysílala veřejně, šlo by o první takový případ v moderních dějinách Spojených států za téměř sto let.
Související
Trump ustoupil kritice. Poprava se živě vysílat nebude
Bílý dům zareagoval na kritiku, postavil se za novou tiskovou mluvčí
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Trump ustoupil kritice. Poprava se živě vysílat nebude
před 1 hodinou
Je to ještě legitimní cíl? Ukrajinské útoky na datová centra v Rusku znepokojují odborníky
před 2 hodinami
Politico: Po pádu Orbána se Fico stává nejvýznamnějším spojencem Putina v EU
před 3 hodinami
Nádor, který měl v plicích papež Lev, je zhoubný, potvrdili lékaři. Rekonvalescence může trvat déle, než se čekalo
před 4 hodinami
Zelenskyj prohlásil, že se cítí zrazen Trumpem
před 4 hodinami
Bílý dům zareagoval na kritiku, postavil se za novou tiskovou mluvčí
Aktualizováno před 5 hodinami
Konec vysílače Liblice B. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi
před 5 hodinami
Desítky amerických generálů vyzvaly americkou vládu k okamžitému zrušení plánu na živé vysílání popravy
před 6 hodinami
Proč je Starlink pro Ukrajinu tak důležitý?
před 7 hodinami
V Černém moři hoří chemický tanker, možná jej zasáhly ruské drony
před 8 hodinami
Babiš: Návrhy k novým zdrojům rozpočtu EU jsou pro Česko nepřijatelné
před 8 hodinami
USA zvažují, že proti Íránu nasadí "matku všech bomb"
před 9 hodinami
Za omezením Starlinku na Ukrajině může stát Trumpova vláda, naznačil Musk
před 10 hodinami
Máme toho dost. Zelenskyj oznámil obnovení útoků na ruské rafinérie
před 11 hodinami
Úlevu nepřináší ani podzimní počasí. Meteorologové nemají dobré zprávy
včera
Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou má termín. Bude v Národním divadle
včera
Za vraždu taxikářky v Šumperku má hrozit až výjimečný trest. Vyšetřování je u konce
včera
Manchesteru City hrozí pád až do čtvrté ligy. Porušil finanční pravidla ve 114 bodech
včera
Ženíšek navrhuje vznik nového Spolu. Exministr předložil argumenty
včera
Vary, Litomyšl, Zlín. Klempíř chce nové smlouvy s velkými akcemi
Ministerstvo kultury v čele s Oto Klempířem (Motoristé) nedávno prosadilo novou státní kulturní politiku a už podniká první zajímavé kroky. Úřad se rozhodl přehodnotit smlouvy s významnými kulturními akcemi, které se v Česku dlouhodobě konají.
Zdroj: Jan Hrabě