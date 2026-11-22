Výbuch na ruském plavidle kotvícím u námořní základny v libyjském přístavu Benghází způsobil v neděli za svítání zřejmě útok dronů, oznámila východolibyjská vláda. Podle libyjských státních médií, která se odvolávají na východní správu, se loď zastavila pro doplnění paliva a zásob na zpáteční cestě do Ruska. Úřady uvedly, že prostor je zabezpečen a nedošlo k žádným obětem na životech, přičemž Moskva se k události zatím nevyjádřila.
Satelitní snímky společnosti Planet Labs PBC, které prověřil tým BBC Verify, zachytily v 05:47 GMT v přístavu v Benghází hořící plavidlo. Další záběr pořízený o několik hodin později naznačuje, že stejná loď je částečně ponořená.
Na sociálních sítích se objevila také videa, která BBC Verify geolokovala a na nichž je ještě za tmy vidět plavidlo zachvácené plameny a kouřem. Benghází se nachází na severovýchodním pobřeží Středozemního moře a od ruské metropole Moskvy leží více než dva tisíce kilometrů.
Východolibyjská vláda národní stability uvedla, že ruské plavidlo využívalo přístav v Benghází na základě existující námořní dohody. Nedělní incident se vyšetřuje a libyjské úřady koordinují postup s ruskými protějšky, aby zjistily původ předpokládaného útoku a jeho strůjce.
Správa na východě země útok na loď v libyjském přístavu odsoudila a označila jej za narušení námořní bezpečnosti i za útok na libyjskou suverenitu. Zdůraznila přitom, že Libye není stranou rusko-ukrajinské války ani žádného jiného konfliktu za svými hranicemi.
Samostatně vydala varování před přijímáním zahraničních sil a umožněním využívat zařízení v zemi mezinárodně uznávaná vláda v Tripolisu, tedy vláda národní jednoty, jak informovala státní média. Podle tohoto prohlášení takové aktivity vyvolávají vážné obavy z rizik plynoucích ze zapojování přístavů a civilních zařízení do činností spojených s vnějšími konflikty a z ohrožení životů obyvatel i bezpečnosti státních zařízení a majetku.
Libye se rozštěpila do násilí a nestability po svržení vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011, což vedlo ke vzniku soupeřících vlád. Podle dostupných zpráv vyšetřování nedělního výbuchu u bengházské námořní základny nadále probíhá ve spolupráci s ruskou stranou.
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Zdroj: Libor Novák