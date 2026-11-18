Evropská komise chystá návrh nové půjčky ve výši 45 miliard eur určené pro Ukrajinu, která by měla být splácena z budoucích válečných reparací od Ruska. Tento finanční nástroj má pokrýt zhruba dvě třetiny z celkových sedmdesáti miliard eur, jež Kyjev potřebuje na pokrytí svých rozpočtových potřeb v příštím roce. Samotná výplata finančních prostředků by se mohla protáhnout až do konce roku 2028.
Pokud by Moskva reparace uhradit odmítla, unie si podle webu Politico ve svém dokumentu vyhrazuje právo využít zmrazená ruská aktiva k splacení poskytnuté půjčky. Díky tomuto mechanismu by Ukrajina samotná nemusela dluh splácet, což má zajistit udržitelnost jejích veřejných financí po letech ničivého konfliktu. Zmíněný návrh navazuje na dřívější úvěrové programy a sdílí řadu jejich klíčových prvků.
Potřebné peníze hodlá Bruselská administrativa zajistit vydáním společného dluhu, který bude plně krytý ze společného rozpočtu Evropské unie. O této navrhované finanční pomoci budou unijní představitelé jednat během summitu, jenž se uskuteční koncem týdne v belgické metropoli. Součástí jednání budou také širší debaty o dalším sedmiletém rozpočtu unie.
Evropská komise oficiálně představí nástroj pro koordinovanou podporu Ukrajiny, přičemž zbývající třetina finančního schodku by měla pocházet od mezinárodních spojenců. Mezi tyto klíčové partnery patří zejména Spojené státy, Velká Británie, Kanada a Japonsko. Budoucí výplata peněz bude navíc podmíněna splněním konkrétních reforem, k nimž se Kyjev zaváže.
Návrh nové půjčky však naráží na vážné politické neshody uvnitř unie, neboť Komise tentokrát usiluje o zapojení všech dvaceti sedmi členských států. Evropský komisař pro hospodářství Valdis Dombrovskis novinářům potvrdil, že unie klade důraz na účast celé sedmadvacítky namísto dosavadního zapojení pouhých čtyřiadvaceti zemí. Zajištění jednotného postupu celé unie má posílit stabilitu celého programu.
Česko, Maďarsko, Slovensko a Bulharsko již dříve oznámily, že se na novém financování odmítají jakkoliv podílet a nemají v úmyslu do programu přispívat. Tento postoj vyvolal ostrou kritiku ze strany německého kancléře Friedricha Merze. Ten pohrozil, že neúčast některých zemí by mohla negativně ovlivnit jejich vyjednávací pozici při projednávání nadcházejícího evropského rozpočtu.
Německý kancléř označil podporu napadené země za společnou evropskou odpovědnost, která nesmí stát na bedrech jednotlivých členských států. Propojení otázky financování Ukrajiny s rozpočtovými debatami má podle zdrojů sloužit jako ochrana pomoci před případným vetem ze strany států závislých na unijních dotacích. Díky tomu budou vlády nuceny volit mezi podporou Kyjeva a zachováním vlastního financování.
Součástí připravovaných opatření jsou rovněž kroky, které by mohly podnítit poskytnutí nových půjček ze strany států skupiny G7. Tyto úvěry by měly být v budoucnu spláceny z mimořádných výnosů plynoucích ze zablokovaných ruských suverénních aktiv. Oživení této debaty však naráží na citlivé politické diskuse ohledně možných rizik a odvetných opatření ze strany Moskvy.
Belgický premiér Bart De Wever v minulosti požadoval neomezené finanční záruky jako ochranu před ruskou odplatou vůči Bruselu, kde v depozitáři Euroclear leží většina zmrazených peněz. Přestože předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová upřednostnila jistější schválení běžné půjčky, schválení celého balíčku si vyžádá náročná jednání mezi všemi evropskými lídry.
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Zdroj: Jan Hrabě