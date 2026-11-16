Američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff shrnuli výsledky dvoudenních mírových jednání mezi ruskými a ukrajinskými zástupci, která proběhla v Abú Zabí. Podle vyjádření zástupců Bílého domu byla tato setkání značně náročná, neboť mezi oběma stranami dosud panuje hluboká nedůvěra, přestože se diplomatům podařilo otevřít všechna klíčová témata včetně nejcitlivější otázky sporných území.
Atmosféra v zabezpečeném vládním salónku se během setkání postupně měnila, přičemž prvotní pondělní hodnocení označující rozhovory za konstruktivní vystřídala ve středu střízlivější a neutrální reakce. Přímý průlom v nejzávažnějších politických otázkách sice nenastal, avšak hmatatelným výstupem se stala dohoda na přípravě dosud největší výměny vězňů od začátku plnohodnotné invaze.
Finalizace dohodnutých počtů propuštěných osob však zůstává podmíněna schválením ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Z tohoto důvodu zamířili američtí vyjednavači bezprostředně po skončení schůzek do Moskvy, kde měli v plánu projednat výsledky s ruským vedením a pokusit se posunout mírový proces kupředu.
Hlavním cílem moskevské mise amerických představitelů bylo rovněž získat souhlas Kremlu s účastí evropských zástupců v příštích kolech vyjednávání. Washington v této souvislosti přehodnotil svůj dosavadní postoj a dospěl k závěru, že dosažení trvalého urovnání není možné bez přímého zapojení Evropy, jelikož řešení se dotýká širší bezpečnostní architektury celého kontinentu a budoucích vztahů s NATO.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti apeloval na evropské představitele, aby urychleně vybrali jednoho společného zástupce, který by mohl unii v nadcházejících rozhovorech plnohodnotně reprezentovat. Dosavadní zapojení evropských institucí, Velké Británie, Francie, Německa a Itálie totiž probíhalo spíše na okrajích dosavadních schůzek a postrádalo jednotnou strukturu.
Někteří evropští představitelé, zejména z řad německých diplomatů, přitom přistupují k novému diplomatickému vývoji s velkou opatrností a obezřetností. V kuloárech podle webu Politico zaznívají obavy, že celý proces může být vnímán spíše jako ruská snaha vzbudit falešný dojem ochoty k míru a rozmělnit jednotu západních spojenců.
Otázka budoucího uspořádání evropské bezpečnosti a případných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu vyvolává v evropských metropolích intenzivní debaty o správném načasování jednotlivých kroků. Zástupci EU sice signalizují ochotu diskutovat o obavách Moskvy, avšak trvají na tom, že hlubší reformy bezpečnostní architektury nemohou být uzavřeny dříve, než bude dosaženo skutečného příměří.
Americká strana potvrdila, že implementace poválečných bezpečnostních mechanismů neproběhne dříve, než budou uzavřeny dohody o územních nárocích a veškerých bilaterálních otázkách mezi znepřátelenými státy. Všechny dosavadní závěry tak nadále zůstávají předběžné a závislé na dalším vývoji přímých kontaktů mezi Washingtonem, Moskvou a Kyjevem.
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Zdroj: Jan Hrabě