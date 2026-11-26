Evropská komise odmítla tvrzení Washingtonu, že Evropa přispívá ke globální průmyslové nadkapacitě, poté co administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhla uvalení vyššího cla na zboží ze sedmadvacetičlenného bloku. Zástupce hlavního mluvčího komise Olof Gill v prohlášení uvedl, že Brusel zjištění prostuduje, zároveň však důrazně odmítá předpoklad, že by Evropa byla zdrojem strukturální nadkapacity, neboť naopak patří k nejvíce ohroženým regionům.
Gill podle webu Politico zdůraznil, že Evropská unie a Spojené státy sdílejí skutečné obavy z globální nadkapacity, která je z velké části řízena státem a soustředěna ve třetích zemích, přičemž vyjádřil politování nad nedostatkem společného postupu.
Úřad obchodního zmocněnce Spojených států pod vedením Jamiesona Greera dospěl k závěru, že čtrnáct obchodních partnerů, včetně Evropské unie, Číny a Japonska, uměle stlačilo ceny zaplavením trhů průmyslovým zbožím, což vychází z obchodního vyšetřování zahájeného v březnu.
Greer ve středu navrhl na Evropskou unii clo ve výši patnácti procent, což odpovídá stropu dohodnutému v transatlantickém obchodním příměří, které v červenci 2025 uzavřeli americký prezident Donald Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. USA následně uvedly, že státy budou čelit clům ve výši dvaceti nebo pětadvaceti procent.
Očekává se, že Greer se příští pondělí na dálku připojí k jednání evropských ministrů obchodu, kde bude čelit odporu kvůli vyšetřování nadbytečných kapacit, zatímco ministři hodlají otevřít také nedostatečný pokrok při snižování cel na výrobky z Evropské unie obsahující ocel, z nichž některé stále podléhají americkým poplatkům až ve výši padesáti procent.
Vyšetřování nadkapacity, zahájené podle oddílu 301 obchodního zákona z roku 1974, je druhým ze dvou obchodních šetření spuštěných na jaře v rámci snahy Trumpovy administrativy znovu vybudovat celní bariéry. Poté, co Nejvyšší soud Spojených států dříve v tomto roce zrušil reciproční cla zavedená Trumpem v roce 2025, uvalila administrativa na Evropskou unii desetiprocentní clo s odvoláním na obavy, že Brusel nezakázal dovoz zboží vyrobeného s využitím nucené práce.
Podle vysokého amerického představitele se bude uplatňovat vyšší z obou celních sazeb, aniž by se sčítaly, a navrhovaná cla vstoupí v platnost nejdříve v lednu poté, co úřad obchodního zmocněnce uspořádá veřejná slyšení a shromáždí připomínky. Předseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Bernd Lange označil závěry zprávy za absurdní a v reakci na listopadové doplňovací volby ve Spojených státech, které vrátily demokratům většinu v Senátu i ve Sněmovně reprezentantů, uvedl, že Trumpa neodradilo ani rozhodnutí Nejvyššího soudu, ani verdikt voličů a nadále využívá cla k nátlaku na obchodní partnery.
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Zdroj: Libor Novák