Evropská komise připravuje obezřetný harmonogram pro přístupové rozhovory Ukrajiny k Evropské unii, který stanovuje omezené cíle pro pokrok v roce 2027 a vyhýbá se jakémukoli datu členství. Podle dokumentu získaného serverem Politico musí Kyjev urychleně a výrazně pokročit v reformách právního státu. Splnění těchto klíčových požadavků v první polovině roku 2027 je nezbytnou podmínkou pro předběžné uzavření rozhovorů v jednotlivých oblastech.
Tento materiál je součástí rozšířeného balíčku Evropské komise a identifikuje sedm politických oblastí, v nichž by Ukrajina mohla příští rok dokončit předběžná jednání. Současně dokument poukazuje na to, kolik práce ještě Kyjev před vstupem do unie čeká a jak obtížné je provádět nezbytné reformy za probíhající války. Evropská unie se snaží přiblížit Ukrajinu svým institucím, aby zajistila její budoucí stabilitu a ztížila případnou novou agresi.
Zveřejněný plán také odráží rostoucí rozdíl mezi tempem Ukrajiny a Moldavska, jejichž integrační procesy dosud postupovaly paralelně. Moldavsko je nyní v pozici, kdy může dosáhnout podstatně rychlejšího pokroku, což otevírá reálnou možnost rozdělení obou kandidátských zemí. Zatímco u Ukrajiny se počítá s pokrokem v sedmi oblastech, Moldavsko by mohlo dokončit rozhovory ve více než dvaceti oblastech.
Ukrajina podala oficiální přihlášku ke vstupu do unie koncem února roku 2022, pouhé čtyři dny po zahájení plnohodnotné ruské invaze. Status kandidátské země získaly Ukrajina a Moldavsko společně v červnu téhož roku a formální přístupové rozhovory zahájily v červnu 2024. Od té doby Kyjev dokončil podrobnou analýzu srovnání svých zákonů s unijními předpisy a otevřel jednání v několika hlavních oblastech.
Proces přistoupení vyžaduje, aby kandidátské státy uvedly svou legislativu a instituce do souladu s evropskými standardy ve 35 vyjednávacích kapitolách. Evropská komise v harmonogramu specifikuje, že Ukrajina může v roce 2027 předběžně uzavřít kapitoly jako vzdělávání a kultura, duševní vlastnictví či zaměstnanost. V druhé polovině roku by mohly následovat průmyslová politika, výzkum, vnější vztahy a společná zahraniční a bezpečnostní politika.
Reformační proces je však značně složitý a vyžaduje rozsáhlé konzultace, čas i administrativní zdroje. Válka na Ukrajině klade na tamní vládu a parlament mimořádné nároky v době, kdy se snaží schvalovat a prosazovat požadovanou legislativu. Evropská unie proto vytvořila speciální pracovní skupinu, která má ukrajinským úřadům poskytnout dodatečnou odbornou i technickou podporu.
Dokument se pečlivě vyhýbá stanovení konečného data pro uzavření přístupových rozhovorů, což odpovídá opatrnému přístupu k dalším kandidátům. Výjimkou je Černá Hora, u které se jako cíl pro podpis přístupové smlouvy uvádí červen 2027. Ukrajinský plán je popsán jako živý dokument, který lze aktualizovat podle skutečného postupu reforem.
Přijetí země, která stále vede existenciální válku, s sebou nese řadu komplexních bezpečnostních a územních otázek. To se týká také závazků vyplývajících z ustanovení o vzájemné pomoci mezi členskými státy unie. Evropská komise současně usiluje o to, aby do konce roku 2026 začala jednání o dvou zbývajících zablokovaných oblastech, které se týkají zelené agendy, zemědělství a soudržnosti.
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Zdroj: Jan Hrabě