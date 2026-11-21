Evropská unie chce mít se Spojeným královstvím co nejtěsnější vztahy poté, co strany v pátek Bruselu uzavřely dohodu o novém nastavení vztahů po brexitu. Předseda Evropské rady António Costa na tiskové konferenci po summitu uvedl, že unie zůstává otevřená co nejtěsnějšímu vztahu se Spojeným královstvím, ale zároveň připomněl zásady unie včetně nedělitelnosti všech čtyř svobod jednotného trhu.
Britský premiér Andy Burnham označil ujednání za přelomové a uvedl, že dohoda je uzavřena a návrh zákona míří příští týden do parlamentu, zatímco unijní představitelé mluvili o zlomovém okamžiku v postbrexitových vztazích.
Burnham prohlásil, že Británie i Evropská unie jsou dnes jiné než v roce 2016 a že země dělá tlustou čáru za desetiletím odklonu a rozdělení tím, že znovu navazuje vztahy se starými přáteli, nejbližšími sousedy a největším trhem. Podle britského premiéra přinesou nová ujednání nárůst hrubého domácího produktu Spojeného království o půl procenta a představují zřejmě hranici toho, čeho lze dosáhnout v nynějším parlamentním období vzhledem k úkolům spojeným s jejich prováděním.
Dohody zahrnují oblasti potravin a nápojů, obchodování s emisemi a mobilitu mladých lidí pro sto tisíc osob, přičemž podle Costy je právě dohoda o mobilitě mladých nejlepším způsobem, jak dát budoucnost sdíleným hodnotám, historickým vazbám i kulturním hodnotám. Zároveň se počítá se zahájením prvních rozhovorů o předávání odmítnutých žadatelů o azyl do třetích zemí, zatímco tři odvětvové dohody mají být podepsány, ale nevstoupí v platnost dříve, než se vyřeší spor o školné, který byl odložen na později.
Burnham odmítl označení dohody za pouhý fíkový list s tím, že jde o poněkud tvrdé hodnocení, a zdůraznil, že společná práce odborníků z obou stran u jednoho stolu představuje pokrok, přičemž zopakoval, že o dalším směřování budou rozhodovat britští občané a vláda nepůjde před veřejné mínění. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že unie a Británie mohou vždy pracovat na postupném zlepšování vztahů, ale souhlasila i se širší debatou o tom, jak má Evropa reagovat na velké a dramatické globální změny, a dodala, že unie je otevřená společnému hledání řešení.
Costa na dotaz ohledně dlouhodobého vztahu řekl, že unie respektovala svrchované rozhodnutí britského lidu z roku 2016 a bude stejně respektovat jakékoli budoucí rozhodnutí Spojeného království, přičemž jak těsný tento vztah bude, musejí podle něj definovat Britové, zatímco v mezidobí je třeba tvrdě pracovat na řešení problémů firem i občanů a na posilování konkurenceschopnosti ekonomik.
Na tiskové konferenci v Bruselu odsoudili Burnham, Costa i von der Leyenová páteční narušení polského vzdušného prostoru jako naprosto nepřijatelné. Podle zpráv měly v Polsku během ruských vzdušných útoků na Ukrajinu uprostřed rozsáhlých západních vojenských cvičení spojeneckých zemí dopadnout dvě ruské střely s plochou dráhou letu a proudový dron.
Costa řekl, že incident ukazuje, jak Rusko místo ochoty zapojit se do mírových rozhovorů dále šíří hrozby, což je velmi nebezpečné a znamená to, že Moskva jde špatným směrem, a podobný postoj zaujala i von der Leyenová. Burnham vyjádřil premiérovi Donaldu Tuskovi i polskému lidu silnou solidaritu a zdůraznil, že Evropa se v oblasti obrany a bezpečnosti více koordinuje, k čemuž napomáhá i dnešní dohoda, přičemž dodal, že dříve než dojde na evropskou bezpečnost, musejí nastat příměří a základy mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou a unie i Británie musejí společně posílit svou odolnost i obranyschopnost pro příští desetiletí.
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Zdroj: Libor Novák