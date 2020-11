EU řeší, jak by mohli kriminalisté číst šifrované zprávy aplikací

Podle evropských úřadů šifrované zprávy používají teroristické či zločinecké skupiny, což policii ztěžuje sledování jejich aktivit. Aktivisté ale varují před porušováním soukromí uživatelů aplikací.

Server CNBC poukazuje na prohlášení ministrů vnitra Evropské unie, které bylo vydáno v listopadu k výročí teroristických útoků v Paříži z roku 2015. Ministři vyzvali hlavy členských států, aby se zabývaly otázkou digitálních dat tak, "aby bylo možné legálně sbírat a využívat digitální důkazy" a současně "zaručit spolehlivost" služeb, jež využívají šifrování.

Výzva přišla několik dnů poté, co do médií unikl pracovní materiál Evropské komise, který se otázkou informací ze šifrovaných zpráv zabýval v souvislosti s vyšetřováním dětské pornografie.

Mluvčí Evropské komise řekl serveru CNBC, že unie hledá způsob, jak získat legální přístup k digitálním důkazům "aniž by bylo nutné zrušit či oslabit šifrování". V bezpečnostní strategii EU stojí, že členské státy chtějí zaručit jak bezpečnost šifrování tak účinnou reakci na vážné zločiny a terorismus.

"Ministři chtějí, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, a nechápou - či nechtějí chápat - že je to nemožné," uvedl Ray Walsh ze sdružení na ochranu soukromí ProPrivacy. Podle něj by schválení změn, které by umožňovaly přístup k šifrovaným informacím, každopádně vedlo k oslabení bezpečnosti a soukromí uživatelů. "Zločinci si najdou nové prostředky pro ukrytí své komunikace, ať už na temném webu nebo skrze jiné způsoby šifrování," varoval Walsh.

Podle aktivistů a expertů zatím členské státy nad tématem pouze vedou úvahy.

Koncovým šifrováním se označuje postup, kdy je zpráva zašifrována zařízením odesílatele a rozluštěna zařízením příjemce. Zpráva tak není čitelná pro správce komunikačního kanálu či serverů, přes které prochází. V případě, že je zpráva zachycena při přenosu, je pro třetí osobu, například policii, nečitelná.