Lékaři po celém světě nemají roušky. Veřejnosti nepomohou ani rukavice, dodávají experti

Vědci už dříve prokázali, že koronavirus SARS-CoV-2 způsobující nemoc Covid-19 se šíří jak vzduchem, tak skrze předměty. Poslední výzkum vědců amerického institutu NIAID dokonce ukázal, že ve vzduchu přežije koronavirus až tři hodiny a na plastovém či nerezovém povrchu dokonce i tři dny.

Logicky by se proto nabízelo vybavit obyvatele rouškami či respirátory a rukavicemi, aby se možný kontakt s koronavirem minimalizoval. Někteří vědci se ale domnívají, že to není dobrý nápad. Tvrdí totiž, že lidé na tyto "doplňky" nejsou zvyklí, a proto hrozí že namísto jejich ochrany před koronavirem dojde k pravému opaku a infikují sami sebe.

"Nemyslím si, že k něčemu jsou, jen dají lidem falešný pocit bezpečí, připraví je o čas a vytvářejí více poptávky po něčem, co je zbytečné, stejně jako masky," řekl směrem k rukavicím podle agentury AFP Amesh Adalja, vedoucí vědecký pracovník Johns Hopkinsova Centra v Baltimore.

Ochranné rukavice může navzdory varováním expertů potkat stejný osud, jako ochranné masky, resp. roušky. Těch je už nyní podle agentury AFP pro zdravotníky globální nedostatek. A hrozí, že se problém bude zhoršovat.

Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje nosit ochrannou masku na veřejnosti jen v případě, že máte podezření, že jste nakaženi, nebo máte někoho nakaženého doma. V tu chvíli je ale zároveň doporučeno nevycházet.

"Maska může chránit před nakažením jen do určité míry, nejdůležitější věcí, kterou může udělat každý, je mýt si ruce, držet ruce dál od obličeje a dodržovat velmi přesnou hygienu," uvedl podle agentury ředitel divize pro mimořádné události Mike Ryane.

Toto doporučení nebylo vydáno bez důvodu. WHO odhaduje, že zdravotničtí pracovníci po celém světě budou potřebovat nejméně 89 milionů masek měsíčně pouze k léčbě nemoci Covid-19. V odhadu tedy nejsou započítány masy pro zdravotní pracovníky v rizikovém prostředí nebo pro chirurgy.

Jenže masky jakéhokoliv druhy, roušky i respirátory, jsou nedostatkovým zbožím po celém světě. A jak upozorňují některé úřady, varování, aby veřejnost maskami zbytečně neplýtvala, se míjí účinkem.

"Překvapuje mě, když vidím z okna své kanceláře mnoho lidí, kteří na ulici, nosí masky, i když to neodpovídá našim doporučením," uvedl francouzský ministr zdravotnictví Olivier Veran.

Náměstek ministra zdravotnictví Jerome Salomon dodává, že lidé masky nosit neumí, neřídí se oficiálními radami, a díky tomu jim masky na obličeji škodí víc, než kdyby je neměli. "Lidé si masky upravují, díky tomu mají potenciál je kontaminovat. Přitom pokud někdo přišel do kontaktu s virem, bude právě na masce," uvedl.

Podle vědců i úřadů je nejdůležitější, aby si lidé nesahali na obličej. Koronavirus se totiž přenáší vzduchem i sliznicemi, riziko kontaminace tak zůstává velmi vysoké i přesto, že si lidé vezmou roušku.

V žádném případě to ale neznamená, že by lidé měli nařízení vlády ignorovat. K ochraně obličeje by jim ale spíše měly sloužit podomácku vyrobené roušky, ostatně ani ty zdravotnické podle vědců neposkytují stoprocentní ochranu před koronaviry.