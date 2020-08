Macron: Ruský zásah v Bělorusku není vítán, může způsobit válku

"Měl jsem příležitost říci Vladimiru Putinovi, že podle mého názoru by jakákoli intervence v Bělorusku - v první řadě intervence ruských sil, ať už vojenských či policejních - byla zjevnou intervencí mimo běloruský národní rámec," řekl Macron. "Myslím, že takový zásah by nebyl vítaný."

Macron dále uvedl, že chce pokračovat v rozhovorech s Putinem o potřebě přesvědčit bělorukého prezidenta Alexandra Lukašenka, že je zapotřebí vyjednávat.

Autoritářský běloruský prezident čelí protestům po oznámení svého drtivého vítězství v prezidentských volbách z 9. srpna. Mnoho lidí je přesvědčeno, že výsledek byl zfalšovaný a že ve skutečnosti zvítězila opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská. Do ulic více měst, včetně Minsku, proto vyšly desetitisíce demonstrantů, proti nimž v prvních dnech brutálním způsobem zasahovaly speciální policejní síly OMON.

Lukašenko, který je u moci již 26 let, dnes prohlásil, že se domluvil s Putinem, že obě země by mohly spojit vojenské síly v případě hrozby ze strany Západu, uvedla agentura Belta.

Při varování před ukrajinským scénářem odkazoval Macron na události, která následovaly po svržení tehdejšího proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014. Následovala ruská anexe poloostrova Krym a konflikt na východě země, který si za více šest let trvání vyžádal kolem 13.000 životů. "Nechceme, aby se opakovalo to, co na Ukrajině," řekl Macron.