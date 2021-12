NATO bude jednat o návrzích Ruska, ale nenechá si od Moskvy diktovat, co má dělat

Ruské ministerstvo zahraničí v pátek zveřejnilo seznam bezpečnostních záruk, které požaduje od Spojených států a NATO v zájmu snížení nynějšího napětí v Evropě. Četné požadavky zahrnují mimo jiné závazek aliance, že se nerozšíří o Ukrajinu a že upustí od vojenských aktivit na Ukrajině, ve východní Evropě, na Kavkaze a ve Střední Asii. Pro sebe však Moskva žádné vstřícné jednostranné ústupky nezmínila.

V sobotu pak náměstek ministra zahraničí Alexandr Gruško prohlásil, že alianční země mají dvě možnosti: buď vzít ruské návrhy seriózně, nebo čelit vojensko-technické alternativě. Zároveň podle agentury TASS upozornil, že Rusko má "dostatek technických možností ke spolehlivému zajištění naší vojenské bezpečnosti všemi prostředky".

Lambrechtová po dnešním příjezdu do Litvy, kam zamířila na svou první zahraniční cestu po nástupu do do funkce, snahu Moskvy diktovat alianci odmítla. "My v Severoatlantické radě tyto návrhy příští týden projednáme," sdělila ministryně. Jejich posouzení je podle ní správné a důležité, "ale není možné Rusku dovolit, aby partnerům v NATO diktovalo", co mají dělat.