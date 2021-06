NATO chce podporovat Afghánistán i po stažení svých vojsk

"V rámci předchozích závazků bude NATO dále poskytovat výcvik a finanční podporu afghánským bezpečnostním silám," uvádí komuniké lídrů členských států aliance. "Potvrzujeme náš závazek stát při Afghánistánu, jeho lidech a institucích a podporovat bezpečnost a těžce získané výdobytky z posledních dvaceti let."

V Kábulu bude nadále působit představitel západní aliance, NATO bude také přechodně platit provoz mezinárodního letiště v afghánské metropoli. Během summitu se nicméně aliance nedohodla, kdo bude letišti po stažení vojsk velet. Zájem o tuto roli projevilo Turecko.

K úplnému stažení amerických vojsk se zavázala vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence. Definitivní konec americké mise v Afghánistánu oznámil nynější šéf Bílého domu Joe Biden s tím, že poslední vojáci odejdou do 11. září, což bude 20. výročí teroristických útoků, na které Washington reagoval invazí do této asijské země.

Odejít má do stejného data také několik tisíc vojáků z ostatních členských zemí NATO včetně Česka. V souvislosti s tím narůstají obavy, že Afghánistán zažívající už roky násilností se propadne do ještě většího chaosu. Otazníky zůstávají například nad tím, jak po odchodu vojsk ochránit zastupitelské úřady zemí NATO či Afghánce, kteří s aliančními vojáky spolupracovali.