NATO z Afghánistánu neodchází, chystají se velké změny

NATO má v Afghánistánu kolem 16.000 vojáků, kteří se podílejí na výcviku tamních sil. "Neopouštíme Afghánistán, ale jsme připraveni přizpůsobit počet našich jednotek, když Tálibán projeví ochotu omezit násilí a učinit skutečné kompromisy," uvedl Stoltenberg, podle něhož by to mohl být začátek cesty k míru v zemi. "Cílem není zůstat tam co nejdéle, ale vyslat jasný vzkaz Tálibánu, že nevyhrají v boji," podotkl také.

Se stahováním jednotek z Afghánistánu v případě funkční dohody s Tálibánem počítají i USA.

Ve svém dnešním projevu šéf NATO také vyzdvihl důležitost transatlantické vazby. "Evropa a Severní Amerika jsou nepostradatelní spojenci," zdůraznil. Žádná ze stran by podle něj neměla zveličovat rozdílné názory, a zapomínat přitom na to, co je spojuje.