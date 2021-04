NATO zahájí odchod z Afghánistánu v květnu, potrvá několik měsíců

Americký prezident Joe Biden dnes oznámil, že vojáci USA Afghánistán opustí do 11. září letošního roku.

"Šli jsme do Afghánistánu společně, přizpůsobovali své postoje společně a jsme jednotní i v otázce odchodu," řekl po ministerské videokonferenci generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Šéf NATO oznámil rozhodnutí krátce poté, co Biden v televizním projevu oficiálně informoval o rozhodnutí své administrativy dokončit odchod z nestabilní asijské země 20 let po teroristických útocích na USA, na něž spojenci afghánskou misí zareagovali.

Ministři zemí NATO se dnes shodli na tom, že odchod bude "uspořádaný, koordinovaný a promyšlený".

Alianční jednotky měly původně opouštět Afghánistán již v těchto dnech, avšak podmínily svůj odchod pokrokem mírových rozhovorů mezi tamní vládou a radikálním hnutím Tálibán. Dohodu o stažení s Tálibánem, kterou uzavřel předchozí prezident Donald Trump, nyní jeho nástupce v Bílém domě přehodnotil.