Německá vláda doporučuje německým občanům zvážit odjezd z Ruska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německá vláda kvůli ruské invazi na Ukrajinu nově doporučuje německým občanům zvážit odjezd z Ruska, pokud jejich přítomnost v zemi není nezbytná. V dnes aktualizovaném seznamu cestovních doporučení to uvedlo německé ministerstvo zahraničí. Německo již o víkendu apelovalo na Němce, aby nutnost cest do Ruska přehodnotili. Pro cesty do jihoruských oblastí u hranic s Ukrajinou nadále platí varování.