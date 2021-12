Německo chce omikronu čelit posilujícími dávkami vakcín a omezením kontaktů

Pro ofenzivní strategii podávání třetích dávek je třeba velké množství vakcín, a to rychle, zdůraznil dnes Lauterbach. Německo by podle něj mělo v prvním čtvrtletí příštího roku dostat 50 milionů dávek, ale podle nynější strategie jich potřebuje 70 milionů, z toho 50 milionů na posilující injekci. S dosud objednanými dávkami by bylo podávání třetích dávek příliš pomalé a dokončeno by bylo až na konci března, vysvětlil Lauterbach. Proto podle něj vláda pracuje na obstarání dalších očkovacích látek.

Ministr vyjádřil naději, že očkovací látka vyvinutá německou firmou BioNTech a vyráběná koncernem Pfizer bude přizpůsobena variantě omikron v prvním čtvrtletí příštího roku a miliony jí dostane Německo. Americká firma Moderna pak má Německu podle něj urychleně dodat 35 milionů dávek. Kromě toho Berlín vyjednává s ostatními zeměmi EU o nákupu dodatečných vakcinačních dávek. Konkrétně německé úřady podle Lauterbacha jednají s Rumunskem, Bulharskem, Polskem a Portugalskem.

Spolková vláda už oznámila, že od BioNTech chce prostřednictvím unijních smluv nakoupit dodatečných 80 milionů dávek. Lauterbach řekl, že část z nich by mohla dorazit už v prvním čtvrtletí 2022 a další ve zbytku roku. Rozpočtový výbor Spolkového sněmu na ně i na 12 milionů dalších dávek, které mají být nakoupeny přímo, vyčlenil zhruba 2,2 miliardy eur (téměř 56 miliard korun).

Šéf RKI Wieler řekl, že v současnosti je v Německu jen několik málo stovek případů nákazy variantou omikron, ale je jen otázkou času, než se tato varianta stane převládající. Wieler zopakoval, že nadále není jasné, zda omikron způsobuje vážnější, nebo méně vážný průběh nemoci, než dosud převládající varianta delta.

Wieler vyzval obyvatele, aby Vánoce slavili jen v nejužším kruhu rodiny a přátel. "My všichni přece chce svátky strávit s rodinou a přáteli, ale my všichni se musíme společně postarat i o to, aby se Vánoce nestaly spouštěčem omikronu," řekl Wieler a obrátil se na občany s naléhavou prosbou, aby svátky strávili tak, aby se nestaly "svátkem pro virus". Pro setkávání s lidmi z rizikových skupin doporučil šéf RKI testy i osobám, které mají ukončené očkování. Podle Wielera jde nyní i o to, aby se snížilo zatížení nemocnic před pravděpodobným opětovným nárůstem počtu případů koronavirové nákazy.

Kvůli tomu, že je omikron tak extrémně nakažlivý, je třeba "už jen z matematických důvodů" počítat s vysokým počtem těžkých průběhů, upozornil Wieler. "Být očkovaný je vždy lepší než nebýt očkovaný, to je naprosto jasné," zdůraznil expert a poukázal na první studie, podle nichž dvě očkovací dávky nechrání před omikronem tak dobře, ale třetí dávka ochranu pravděpodobně výrazně posiluje.

V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, za poslední den podle RKI přibylo 56.677 nových případů koronavirové infekce. Sedmidenní incidence, která uvádí počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel v týdenním úhrnu, klesla k dnešku na 340,1 ze středečních 353 a z 422,3 minulý čtvrtek. Za posledních 24 hodin eviduje RKI v Německu 522 úmrtí pacientů s covidem-19, před týdnem jich bylo 465. Od začátku pandemie se koronavirem nakazilo 6,67 milionu lidí, z nich 107.202 zemřelo.