Nový rakouský kancléř Schallenberg bude držet politický kurs Kurze

Schallenberg na mimořádné schůzi Národní rady zopakoval, že chce úzce spolupracovat s bývalým kancléřem Kurzem, který se mezitím přesunul do pozice šéfa poslaneckého klubu Rakouské lidové strany (ÖVP). Kurz, který diplomata Schallenberga vytáhl do nejvyšších politických pozic, již v pondělí odmítl tvrzení, že bude jakýmsi "stínovým kancléřem".

Bývalý kancléř a šéf lidovců Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho státní zastupitelství začalo vyšetřovat kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného mínění zfalšované v jeho prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády. Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají. Státní zastupitelství vyšetřuje dohromady deset osob kvůli podezření ze zpronevěry, uplácení a úplatnosti.

Dnes byla podle deníku Der Standard v souvislosti s aférou zadržena jedna expertka na výzkumy veřejného mínění. Agentuře APA informaci potvrdily zdroje z prostředí právních zástupců a vlády. Státní zastupitelství zadrženou výzkumnici podle médií podezírá z toho, že sehrála ústřední roli při vypracování průzkumů přikrášlených v Kurzův prospěch. Tyto průzkumy pak byly uplatněny v médiích. Navíc při tom podle prokuratury byly zpronevěřeny peníze daňových poplatníků.

Důvodem zadržení ženy bylo podle médií nebezpečí zahlazování stop. Obviněná pode listu Der Standard krátce před domovní prohlídkou z 6. října promazala pevný disk svého počítače. Protikorupční státní zastupitelství (WKStA) informace nepotvrdilo.

Ve svém projevu nový kancléř Schallenberg uvedl, že zachová dosavadní restriktivní politiku v otázce migrace. Kurz v čele vlády odmítal přijímání nových běženců a prosazoval, aby země i Evropská unie místo toho pomáhaly regionům jejich původu. Prioritou jeho kabinetu bude "ekologicko-sociální" daňová reforma, jejíž součástí podle plánů Kurzovy vlády měla být takzvaná uhlíková daň. Korupční aféru svého předchůdce Schallenberg nezmínil a nezveřejnil ani žádné plány svého kabinetu pro boj s korupcí, všímá si DPA.

Schallenberg dále uvedl, že jeho vláda bude proevropská. Ještě tento týden vyrazí do Bruselu, kde by se měl sejít s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Kurz podle DPA opakovaně poutal pozornost kritickými vyjádřeními na adresu Evropské unie.

Opozice v čele se sociálními demokraty (SPÖ) při rozpravě žádala, aby se Schallenberg jasně odstřihl od "mocenského aparátu svého předchůdce". "Kdo slepě následuje, nemůže vést," uvedla šéfka SPÖ Pamela Rendiová-Wagnerová. Podle ní to vypadá, že v Rakousku povládne i nadále "Kurzův systém". Narážela tím patrně na způsob vládnutí, který poodhalily zveřejněné exkancléřovy chatové zprávy. Kurz v nich zastává místy opačné názory, než které sděloval navenek, provádí cynické zákulisní dohody a podle DPA se dopouští zneužívání moci.

"Vy jste si koupil stranu a provedl jste puč uvnitř strany... Zajímala vás pouze moc," řekla na adresu bývalého kancléře šéfka liberální strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová. Samotný Kurz se dnešní debaty neúčastnil. V Národní radě by měl působit od čtvrtka.