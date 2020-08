"Jako trest odnětí svobody." Páry oddělené koronavirem bojují o možnost být spolu

K hlavnímu tvůrci kampaně „Láska není cestovní ruch“ patří Felix Urbasik. Nápad dostal, když jeho partnerka musela zůstat v Austrálii kvůli nařízení vlády ohledně zákazu cestování. V červenci objevil malou skupinu na Facebooku, kde zjistil, že mnoho lidí má stejný problém. Vytvořil webovou stránku, která má za účel upozornit země celého světa, aby páry dostávaly cestovní výjimky. „Nechceme cestovat, nejsme turisté, chceme jen své blízké,“ říká kampaň.

Podle deníku Guardian už kampaň získala podporu Evropské unie a Brusel podpořil volné cestování pro páry po Evropě. V současné době již některé země polevují a umožňují vstup partnerům svých občanů v případě, že mají negativní test na covid-19. Patří sem Nizozemí, Norsko a dalších sedm zemí. I tak se to ovšem neobejde bez překážek. Například Francie požaduje, aby páry prokázaly svůj vztah na místním konzulátu.

„Lidé si myslí, že zákaz cestování znamená, že nemůžete jet na dovolenou na Bali, ale tady nejde o dovolenou, ale o lidské životy,“ řekl Urbasik, který poznamenal, že mít rodinu nebo partnera v zahraničí je v současné době normální. „Představte si, že máte své první dítě a že u toho nejste,“ říká programátor.

Česká republika za určitých okolností umožňuje zahraničním partnerům vstup. „Jsou to například česko-americké páry. Češi mohou pozvat své partnery ze zahraničí, ze zemí mimo EU, do České republiky. Partneři budou muset prokázat vztah například společnou nájemní smlouvou, společným bankovním účtem nebo rodným listem dětí,“ vysvětlil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Změny však platí pouze pro lidi, kteří před vstupem do ČR nepotřebovali vízum.

„To, co mě zabíjí je pocit, že nemůžu nic dělat a jen čekat. Proto jsem rozjel tuto kampaň,“ řekl Urbasik. Podle slov ženy z Jižní Afriky je to jako trest odnětí svobody, protože neviděla svého manžela, který je Američan od dubna. „Chceme žít společný život,“ poznamenala žena.