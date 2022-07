Požáry dál spalují jih Evropy. Bojují s nimi tisíce hasičů

Podle televize Euronews letošní vlna lesních požárů přišla dříve než obvykle kvůli dlouhodobému suchu a vedrům, které odborníci přičítají klimatickým změnám. Portugalsko a Španělsko o víkendu informovaly, že za předchozí týden zemřelo zřejmě v souvislosti s horkým počasím v obou zemím asi tisíc lidí, většinou seniorů.

Zatímco extrémní vedra na jihu Evropy pomalu zmírňují, nejvyšší varování před vedry na pondělí a úterý poprvé v historii vydala Británie, kde očekávají překonání dosavadního rekordu z roku 2019 (38,7 stupně Celsia). Francouzské úřady vydaly nejvyšší stupeň varování před vysokými teplotami pro téměř celé atlantické pobřeží. Vrchol horkého počasí zde má přijít v pondělí, kdy by se rtuť teploměrů měla dostat přes 40 stupňů. V úterý se "čtyřicítky" očekávají na východě země, uvedla agentura DPA.

#ICYMI VIDEO: A car drives through a wildfire in central Portugal, where over 2,000 firefighters were battling four major fires across the country pic.twitter.com/ZWrzU9ODUV