Vážný incident se stal ve středu na vánočních trzích v centru Brna. Hasiči likvidovali požár několika stánků na náměstí Svobody. Kvůli zásahu složek IZS musela být omezena doprava, příčina události se bude vyšetřovat.
O události informovala jihomoravská policie během středečního dopoledne. "Na náměstí Svobody právě asistujeme hasičům při požáru stánku," informovali strážci zákona na sociální síti X.
Náměstí bylo po jistou dobu neprůjezdné. Policisté odkláněli veškerou dopravu včetně městské hromadné dopravy, omezení se týkalo i pěších. Krátce po 12. hodině se v místě podařilo obnovit provoz brněnské MHD.
Podle informací webu novinky.cz vznikl požár ve stánku s rychlým občerstvením. Jeden ze stánků má být naprosto zničený, plameny poškodily i dva sousední stánky. Příčina požáru je předmětem vyšetřování.
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Požáry , Hasiči , vánoční trhy , Brno , Jihomoravský kraj
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Zdroj: Jan Hrabě