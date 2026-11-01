V Peci pod Sněžkou hoří známý hotel Hořec. Proběhla evakuace

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. listopadu 2026 9:14

Hasiči zasahují u požáru hotelu v Peci pod Sněžkou. (1.11.2026)
Hasiči zasahují u požáru hotelu v Peci pod Sněžkou. (1.11.2026) Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Smutné obrázky přicházejí v posledních hodinách z Pece pod Sněžkou v Krkonoších. Vzplála tam totiž střecha známého hotelu Hořec, kterou se už několik hodin snaží uhasit zasahující hasiči. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. 

Královéhradečtí krajští hasiči o požáru střechy krkonošského hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou poprvé informovali v noci ze soboty na neděli. Na místě zprvu zasahovalo osm hasičských jednotek, které provedli evakuaci. Hořící budovu opustilo 35 lidí. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. 

"Hasební práce stále pokračují, aktuálně nasazeno několik útočných proudů a dva kusy výškové techniky," uvedli požárníci krátce před pátou hodinou ranní na sociální síti.

Likvidace požáru pokračovala i před sedmou hodinou, kdy na místě zasahovalo již třináct hasičských jednotek a tři kusy výškové techniky. Komunikace kolem zasaženého hotelu je v tuto chvíli neprůjezdná. 

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