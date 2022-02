Scholz odsoudil válku na Ukrajině. Putin jí změnil Evropu

Německo dosud neplní závazek dvou procent HDP na armádu, jak se NATO dohodlo. Kancléř uvedl, že německá armáda ještě v letošním rozpočtu dostane přes zvláštní fond dodatečných 100 miliard eur (2,5 bilionu korun).

"Od nynějška rok co rok budeme do naší obrany investovat přes dvě procenta hrubého domácího produktu," řekl Scholz. "Je to pro naši vlastní bezpečnost," uvedl o chystaném posílení investic do obrany. Německé výdaje na armádu činily v loňském roce zhruba 1,6 procenta HDP.

Scholz rovněž ujistil východní členy NATO, že Německo dostojí svým závazkům k jejich obraně a bude hájit každý metr území aliance. Poznamenal, že Německo již vyslalo, případně oznámilo vyslání svých vojáků a techniky na Slovensko, do Litvy a Rumunska a také lodí do Baltického, Severního a Středozemního moře. Slíbil, že v posilování obrany východního křídla aliance bude Berlín pokračovat, mimo jiné v účasti na raketové protiletecké obraně.

V projevu k německým poslancům, kterému naslouchal bývalý německý prezident Joachim Gauck společně s ukrajinským velvyslancem Andrijem Melnykem, obvinil Scholz ruského prezidenta Vladimira Putina z útočné války, kterou chce Ukrajinu vymazat z mapy. "My stojíme na straně Ukrajiny a Ukrajinců a také na straně Rusů, kteří nesouhlasí s Putinem," řekl Scholz. "Víme, že takových Rusů je mnoho," uvedl.

Scholz zdůraznil, že nynější sankce a tvrdý postup Západu není namířen proti Rusům, ale proti Putinovu režimu. Takové rozlišování je podle Scholze důležité, protože poválečná kapitola usmiřování Německa s Ruskem je pro Berlín základem společných vztahů. "Demokracie, svoboda a lidská práva v Rusku jednou zvítězí," zdůraznil.

Putin se podle Scholze svou válkou vyčlenil z mezinárodního společenství, "Odsouzení vojenského útoku na Ukrajinu v Radě bezpečnosti OSN zabránilo jen Rusko svým právem veta. Jaká hanba!" uvedl.