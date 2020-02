Shoda ohledně víceletého rozpočtu EU stále není

"Dnešní diskuse mezi ministry zahájila náročný a důležitý týden. Přišel čas na rozhodnutí o podobě budoucího rozpočtu EU," řekla po jednání chorvatská státní tajemnice Andreja Zgombičová, jejíž země ministerským jednáním předsedá.

Michel by chtěl na summitu, který by podle diplomatů mohl trvat i několik dní, dosáhnout alespoň částečné dohody, avšak zásadně odlišné postoje států se ani po dnešku nijak nesbližují.

Zástupci Nizozemska, Dánska či Švédska nadále hodlají celkový objem rozpočtu co nejvíce přiblížit hranici jednoho procenta hrubého národního důchodu EU, které Michelův návrh překračuje o desítky miliard eur. Argumentují tím, že britský odchod z EU zvedne příspěvky do rozpočtu nejvýrazněji čistým plátcům a požadují, aby byly i pro příští období zachovány dosavadní slevy z plateb. To odmítají méně vyspělé země.

Jejich vytrvale opakovaným požadavkem zase je, aby byla v rozpočtu na příštích sedm let zachována dosavadní úroveň kohezních peněz, prostředků v evropských fondech určených na rozvoj zaostalejších regionů. Michelův návrh však počítá s částkou 323 miliard eur (přes osm bilionů korun), zatímco v letech 2014-2020 činila tato suma přepočítaná na 27 zemí 367 miliard. Proti původnímu návrhu však zvyšuje pružnost v převádění kohezních peněz mezi jednotlivými fondy.

"Rovnováha mezi tradičními a novými politikami bude klíčovou otázkou, jejíž řešení bude předmětem Evropské rady v závěru tohoto týdne. V novém návrhu vidíme některá zlepšení, bohužel jej však stále nemůžeme považovat za vyvážený," řekl český velvyslanec při EU Jakub Dürr, který na dnešním jednání zastupoval ČR.

Diplomaté se shodují na tom, že dosažení konečné dohody na nadcházejícím summitu je velmi nepravděpodobné a zřejmě bude potřeba další vrcholná schůzka v příštích měsících. Členské země by v optimálním případě měly schválit rozpočet na roky 2021 až 2027 do léta, aby měl na jeho odsouhlasení dostatek času Evropský parlament. Pokud by nebyl víceletý rámec schválený do konce roku, vycházelo by se při stanovení rozpočtu na příští rok z toho letošního.