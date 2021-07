V Polsku hrozí ničivý úder svobodě zpravodajských médií, zní z USA

Strategie jako v Maďarsku

Parlamentní většina vládnoucí strany se smrskla na jedno křeslo, a to kvůli nesouhlasu veřejnosti s přístupem k pandemií koronaviru a novými omezeními pro interrupce, uvádí americký server. Odkazuje na poslední průzkumy, které ukazují, že po návratu někdejšího premiéra a předsedy Evropské rady Donalda Tuska do domácí politiky by v příštích volbách Právo a spravedlnost porazila opoziční Občanská platforma.

Volby mají v Polsku proběhnout v roce 2023, ale mohou přijít i dříve, upozorňuje washingtonský deník. Nepovažuje proto za překvapivé, že Právo a spravedlnost oživila úsilí "vykleštit" nejsledovanější televizní zpravodajství v zemi, TVN24, která na rozdíl od státem vlastněných kanálů vysílá nezávislé a vůči vládě kritické zprávy.

V uplynulém týdnu se šéf polského státního regulačního úřadu a někdejší člen Práva a spravedlnosti v rozhovoru pro agenturu Reuters nechal slyšet, že zmíněná stanice porušuje pravidla pro zahraniční vlastnictví, a proto jí nemusí být do 26. září prodloužena licence, nastiňuje editorial. Poukazuje, že mezitím zákonodárci vládnoucí strany prosazují nový zákon, který by regulaci médií dále utužil a vynutil si prodej zmíněné televize státní společnosti.

"To je strategie, kterou Polsko a podobně orientovaná vláda Maďarska využívají k umlčení kritických médií," deklaruje Washington Post. Připomíná, že loni polská státní petrochemická společnost odkoupila síť regionálních tiskovin od německého vlastníka, načež ukončila jejich nezávislost.

Lídr Práva a spravedlnosti Jarosław Kaczyński prohlásil, že média v Polsku mají být polská, zdůrazňuje renomovaný server. Vysvětluje, že podle Kaczyńského stoupenců jde o snahu chránit polská zpravodajská média před jejich převzetím ruskými nebo čínskými vlastníky, avšak TVN, která v zemi provozuje více než desítku kanálů, není vlastněna žádným autoritativním režimem, nýbrž americkou soukromou společností Discovery.

Polská demokracie oslabuje

Právo a spravedlnost se sice často rozchází s EU, ale Spojené státy prezentovalo - alespoň v éře prezidenta Donalda Trumpa - jako nejdůležitějšího polského spojence a lobovalo za stálou americkou vojenskou základnu v zemi, nastiňuje prestižní deník. Dodává, že polská vláda podle mnohých zřejmě nyní začala vést "studenou válku" proti nové americké administrativě prezidenta Joe Bidena, jelikož vedle opatřením vůči TVN se polské ministerstvo zahraničí údajně vymezilo i proti nominaci Marka Brzezinského na post velvyslance ve Varšavě Bílým domem.

Discovery vlastní TVN skrze nizozemskou dceřinou společnost, díky čemuž by měly být naplněny zákonné požadavky většinového vlastnictví polských médií firmami se sídlem v EU, deklaruje Washington Post. Vyzdvihuje, že polské úřady také bez problémů prodloužily licence mnoha dalším kanálům se zahraničními vlastníky.

"Tudíž může být sotva jasnější, co je vládním motivem pro utužení zákona," píše renomovaný deník. Odkazuje na zřetelné prohlášení poslance Práva a spravedlnosti Marka Suského z 11. července, že prodej TVN "polskému podnikateli" by dal polské vládě větší vliv při kontrole této televize.

Bidenova administrativa si uvědomuje, že hrozí ničivý úder svobodě médií v Polsku, konstatuje editorial. Zmiňuje prohlášení amerického charge d’affaires ve Varšavě i mluvčího ministerstva zahraničí Neda Price, že silné demokracie vítají svobodný a nezávislý tisk.

Právě v tom podle amerického serveru spočívá problém: Během vlády Práva a spravedlnosti polská demokracie neustále oslabuje. Spojené státy tak musí využít veškeré dostupné páky, aby zajistily, že v Polsku zůstane zachováno nezávislé televizní zpravodajství, burcuje závěrem Washington Post.