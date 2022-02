Západ podle Berlína nehodlá měnit principy své bezpečnosti podle přání Ruska

Varovala rovněž Moskvu, že v případě vojenského útoku na Ukrajinu ponese tvrdé následky a že součástí sankcí bude i německo-ruský projekt plynovodu Nord Stream 2. Jasně rovněž uvedla, že za krizí není Ukrajina, ale Rusko.

"Není to žádná ukrajinská krize, je to ruská krize," řekla. V případě invaze bude Rusko podle Baerbockové čelit bezprecedentním ekonomickým i politickým sankcím. "My, Němci, jsme připraveni zaplatit mimořádně vysokou ekonomickou cenu," zdůraznila. "Sankce by se týkaly i plynovodu Nord Stream 2," řekla a dodala, že na stole jsou všechny možnosti.

"Rusku zároveň vzkazujeme, že je (sankce) nechceme, my chceme mír," řekla. Západ podle ministryně nabízí Moskvě transparentní jednání, upřímnost a důvěru. "Co ale nepřipustíme, to je změna architektury naší bezpečnosti," zdůraznila.