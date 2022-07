Zemřel severoirský expremiér a držitel Nobelovy ceny za mír David Trimble

"Rodina lorda Trimblea s velkým zármutkem oznamuje, že dnes zemřel po krátké nemoci," uvedli unionisté v prohlášení.

"Hluboké zarmoucení" nad smrtí Trimblea krátce po oznámení vyjádřil i současný severoirský premiér Micheál Martin. "Hrál klíčovou a odvážnou roli při nastolení míru v Severním Irsku," napsal Martin na twitteru.

"Trimble byl velikán britské i mezinárodní politiky a pro jeho intelekt, osobní odvahu a urputné odhodlání změnit politiku k lepšímu se na něj bude dlouho vzpomínat," napsal na twitteru britský premiér Boris Johnson. Vyjádřil soustrast Trimbleově manželce Daphne a jejich dětem a ujistil je, že na dědictví jejich manžela a otce Británie nikdy nezapomene.

Trimble získal Nobelovu cenu za mír za přínos pro mírová jednání v roce 1998 společně s umírněným republikánem Johnem Humem. Agentura Reuters Trimblea označuje za jednoho z architektů Velkopáteční dohody z tohoto roku, která ukončila dlouholetý konflikt v zemi, jež si vyžádal okolo 3600 životů.

Trimble se narodil v roce 1944 v Bangoru. Jako vystudovaný advokát dal před praxí přednost akademické půdě a do severoirské politiky vstoupil poprvé v roce 1974. Do UUP vstoupil koncem 70. let, do čela strany byl zvolen v roce 1995 a vedl ji až do roku 2005.

"David Trimble byl odvážný muž s vizí. Rozhodl se využít příležitosti k míru, když se mu naskytla, a snažil se ukončit desetiletí násilí, které sužovalo jeho milované Severní Irsko," uvedl v prohlášení současný předseda UUP Doug Beattie.