AstraZeneca bude nejspíš znovu testovat svou vakcínu na covid

"Nyní, když jsme objevili něco, co vypadá jako lepší účinnost, to musíme ještě ověřit a musíme tedy provést další studii," uvedl Soriot podle agentury Reuters. Firma nejspíš realizuje ještě jednu "mezinárodní studii, která by mohla být rychlejší, protože účinnost již známe a tak stačí nižší počet pacientů," prohlásil výkonný ředitel.

Britsko-švédská farmaceutická společnost AstraZeneca v pondělí oznámila, že její vakcína s účinností až 90 procent půjde levněji vyrobit a snáze přepravovat než očkovací látky konkurenčních výrobců Pfizer a Moderna.

Evropská unie již schválila nákup 160 milionů dávek očkovací látky od šesti společností. Vedle AstraZenecy má již Brusel smlouvy s výrobci Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Moderna, CureVac, Pfizer a BioNTech.