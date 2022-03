Bělorusko podle Ruska obnovilo dodávky proudu do Černobylu

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi dnes ale upozornil, že jeho organizace nemá obnovení dodávek proudu potvrzeno. Předtím nicméně MAAE uvedla, že přerušení dodávek elektřiny nepředstavuje kritický bezpečnostní problém.

Podle ukrajinské společnosti Enerhoatom by včasné neobnovení dodávek proudu do elektrárny poblíž běloruských hranic mohlo vést k úniku radiace, protože elektřina je nutná k chlazení 20.000 článků spotřebovaného jaderného paliva uskladněného v areálu elektrárny. Jejich oteplování by mohlo vést k uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, dodal Enerhoatom s tím, že obnovení zásobování elektrickým proudem znemožňují pokračující boje.

V dnešním prohlášení MAAE uvedla, že radioaktivní materiál v černobylské elektrárně je přes výpadek proudu nadále bezpečně uložen. Zásobení elektřinou je sice podle agentury zásadním bezpečnostním faktorem, ale v Černobylu je vyhořelé palivo uloženo v dostatečně velkých chladicích nádržích, které i bez elektřiny odvádějí dostatek tepla. "V tomto případě MAAE nevidí kritický dopad na bezpečnost," ujistila organizace.

Šéf MAAE Grossi dnes řekl, že potvrzení o obnově dodávek elektřiny v Černobylu MAAE nemá. Grossi rovněž řekl, že komunikace s černobylskou elektrárnou i se Záporožskou jadernou elektrárnou se zhoršila a situace je podle něj znepokojivá. Mezitím však dnes ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax bez dalších podrobností uvedlo, že souhlasilo s tím, aby ukrajinský opravářský tým mohl k elektrickému vedení kolem černobylské elektrárny.

Jaderné elektrárny v Černobylu se zmocnila ruská vojska na začátku invaze, přívod elektrického proudu byl přerušen v důsledku bojů. MAAE už ve středu uvedla, že ztratila spojení se systémy, které v JE Černobyl monitorují bezpečnostní situaci. Podobný problém hlásila o den později také ze Záporožské jaderné elektrárny, kterou rovněž obsadily ruské invazní síly.

Grossi řekl, že MAAE nemá vyšetřovací schopnost na to, aby zjistila, proč byla přerušena komunikace s bezpečnostními systémy. Ukrajina a Rusko podle něj jsou připraveny s MAAE spolupracovat. Organizace oběma zemím v příštích hodinách představí své návrhy ohledně zajištění bezpečnosti jaderných elektráren a "velmi brzy" k tomu pravděpodobně bude schůzka, řekl šéf MAAE.

"Docela mě povzbudila jedna důležitá věc: Ukrajina a Ruská federace s námi chtějí spolupracovat a souhlasily, že s námi budou spolupracovat," řekl Grossi na tiskové konferenci po cestě do Turecka, kde se zvlášť setkal s ministry zahraničí Ruska a Ukrajiny, Sergejem Lavrovem a Dmytrem Kulebou. "Musíme jednat rychle," zdůraznil Grossi.