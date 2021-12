G7 musí Rusku ukázat, že útok na Ukrajinu by byl chybou, řekla ministryně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Země skupiny G7 musí Rusku jasně ukázat, že útok na Ukrajinu by byl strategickou chybou, která by pro Moskvu měla vážné následky. Médiím to řekla britská ministryně zahraničí Liz Trussová před dnešním setkáním s dalšími zástupci zemí G7 v Liverpoolu. Trussová chce také jednat o tom, aby demokratické země nebyly závislé na ruském plynu a měly náhradní zdroje této komodity, uvedla agentura AP.