Hrozba ruské invaze na Ukrajinu bezprostřední, tvrdí Británie

"Jde o ... širší stabilitu Evropy," prohlásila Trussová. "A jde o širší globální stabilitu a o vzkaz, který dáváme agresorům a musíme ho předat Vladimiru Putinovi, že za agresi nemůže být žádná odměna," dodala ministryně.

Trussová uvedla, že pokud by ruské jednotky vstoupily na Ukrajinu, mohly by se velmi rychle dostat do Kyjeva. "Pokud jde o načasování útoku, mohl by být bezprostřední," řekla. Na otázku, zda je Kyjev v případě ruské invaze ohrožen, odvětila: "Určitě, rozhodně je cílem ruské vlády."

Trussová rovněž varovala, že Moskva by mohla k vyvolání konfliktu využít takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy tajný zásah, který je navržený tak, aby se jevil, že jej provedl někdo jiný. Moskva pak hodlá podle ministryně z takových incidentů obvinit Ukrajinu.

Rusko v posledních týdnech soustředilo desítky tisíc svých vojáků u ukrajinsko-ruských a také v Bělorusku. Kyjev se spolu se západními zeměmi obává ruské invaze. Moskva popírá, že by hodlala na sousední stát zaútočit, ale žádá od Západu, aby vyloučil možnost vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance a aby upustil od posilování své vojenské přítomnosti v blízkosti ruských hranic. Spojené státy i NATO nicméně trvají na zachování politiky otevřených dveří do aliance a na právu Ukrajiny vybrat si své spojence.