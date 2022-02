NATO má obavy, že si Rusko vytváří záminku k útoku, řekl Stoltenberg

Ministři dnes jednali i o vytvoření nových stálých jednotek ve východním křídle NATO, do nichž by se podle ministryně Jany Černochové mohli zapojit i čeští vojáci.

Moskva dnes obvinila Kyjev ze sílících provokací na frontě s proruskými separatisty v Donbasu, které údajně ukrajinská armáda ostřeluje minomety, čímž porušuje mírové dohody. Ukrajinská armáda naopak z porušování příměří obvinila separatisty, na jejichž palbu podle svého vyjádření neodpověděla.

"Máme obavy, že se Rusko snaží vytvořit záminku k ozbrojenému útoku proti Ukrajině. Ruské záměry stále nejsou jasné a čitelné," řekl Stoltenberg novinářům.

Ruští představitelé tvrdí, že armáda již začala stahovat své síly z dočasných cvičení poblíž Ukrajiny, podle Západu však o žádném pohybu ruských jednotek nejsou důkazy.

Ministři pověřili armádní velitele, aby v souvislosti s ruskou aktivitou zvážili možnost vytvoření nových stálých jednotek ve východním křídle NATO. Podle Stoltenberga je ve hře zejména Rumunsko či další oblasti černomořského regionu. Černochová nevyloučila, že by nové jednotky mohly působit i v Česku či na Slovensku a že by se do nich mohli zapojit i čeští vojáci. Vše ale podle ní záleží právě na analýze armádních expertů.

"Nemusí to být pouze posílení jednotek v Rumunsku, těch variant je v tuto chvíli na stole několik. A nyní je to i na těch vojácích, aby oni řekli, v rámci které battlegroup (bojové skupiny) by Česká republika mohla co nejefektivněji spolupracovat a se kterými zeměmi," řekla českým novinářům ministryně. V Bruselu se sešla i se svým slovenským protějškem Jaroslavem Naďem, s nímž se dohodla, že 17. března navštíví Bratislavu.

Zástupci aliančních vlád dnes jednali s ukrajinským kolegou Oleksijem Reznikovem, jemuž zopakovali jednomyslnou podporu jeho země. Podle Černochové zvažuje Praha možnou další vojenskou podporu Ukrajiny poté, co rozhodla o poskytnutí dělostřelecké munice. "Jsme připraveni dále pomáhat, pokud nás Ukrajina požádá třeba o nějaké zabezpečení techniky," řekla ministryně, podle níž však o konkrétní podobě případné vojenské pomoci zatím nebylo rozhodnuto.