I přes policejní zatýkání demonstrovaly v Minsku desetitisíce

Agentura Interfax odhadla počet demonstrantů na 50.000, list Kommersant psal o 70.000 protestujících. Požadovali podle agentury DPA konec "poslední evropské diktatury". Minulou neděli média odhadla počet demonstrantů v minských ulicích na 100.000.

Demonstrovalo se i v dalších běloruských městech. V Brestu policie použila slzný plyn a také střílela. Mluvčí ministerstva vnitra agentuře TASS řekla, že šlo o výstražné výstřely do vzduchu. Policisté stříleli podle Interfaxu během rozhánění demonstrantů, kteří po nich házeli lahve. Speciální pořádkové jednotky OMON rozehnaly demonstraci v Gomelu. V Lidě naopak neoznačení příslušníci pořádkových sil v maskách zkusili zatýkat, ale museli utéci poté, co se na ně vrhlo několik desítek demonstrantů, uvedl server Tut.by.

Russia Today ukazuje prázdné ulice kde zatýkají jednotlivce a komentuje to tak, že protest už nikoho nezajímá. No ale u Stély to vypadá úplně opačně. Ale to už u ruských propagandistů nepřekvapí, lež je jejich chleba. pic.twitter.com/qjNnZ6m62Q