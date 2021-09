Rusko začne opět létat na Slovensko nebo do Španělska

Moskva uvolňuje protipandemická opatření a od 21. září obnoví některé lety s pasažéry na Slovensko, do Španělska, Iráku a do Keni. Oznámila to dnes ruská vláda. Zvýší se též počet letišť, ze kterých se z Ruska létá do Egypta a Turecka.