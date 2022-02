Ukrajina radí zavést proti Rusku sankce. Zelenskyj žádal Macrona o svolání kontaktní skupiny

Putin dále prohlásil, že Spojené státy a NATO by měly reagovat na požadavek bezpečnostních záruk pro Rusko. Podle Kremlu očekává Moskva konkrétní a věcnou reakci USA a NATO na ruské požadavky. Putin podle prohlášení Kremlu, z něhož citovala agentura TASS, zopakoval, že je třeba, aby USA a NATO braly ruské požadavky záruk vážně.

Putin a Macron vyslovili pro diplomatické řešení situace v Donbasu prostřednictvím jednání v takzvaném normandském formátu, což jsou přímé rozhovory Ruska a Ukrajiny pod patronátem Německa a Francie.

Podle Putina dodávky moderních zbraní a munice na Ukrajinu podporují v Kyjevu myšlenku vojenského řešení v Donbasu. V luhanské a doněcké republice to vede k utrpení civilistů, kteří se musejí evakuovat do Ruska a chránit se tam před ostřelováním, tvrdí hlava Ruska.

Macron se později spojil telefonicky také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který požadoval svolání kontaktní skupiny pro urovnání situace na východě Ukrajiny. "Podporujeme rychlé svolání třístranné kontaktní skupiny a okamžitý klid zbraní," řekl Zelenskyj o obsahu jednání. Třístranná kontaktní skupina zahrnuje Ukrajinu, Rusko a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) .

Na východě Ukrajiny přibývá incidentů mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. Moskva navíc tvrdí, že ukrajinská armáda ostřelovala i ruské území. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba to dnes popřel a vyzval k mezinárodnímu vyšetření těchto incidentů. "Nemáme co skrývat, víme, že se Ukrajina ničeho takového nedopustila," řekl Kuleba.

Rusko v sobotu ohlásilo výbuch granátů v Rostovské oblasti asi kilometr od ukrajinské hranice a poblíž samozvané Luhanské lidové republiky. Byly zničeny dva domy, ale nikdo nebyl zraněn.

Západ by měl podle Kyjeva zavést proti Rusku aspoň část sankcí už teď

Západ by měl už nyní zavést aspoň část sankcí připravovaných proti Rusku. Řekl to dnes podle agentury Reuters šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. V Mnichově totéž požadoval v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Západní státy připravují proti Rusku sankce, které mají být vyhlášeny v případě, že ruská armáda napadne Ukrajinu. Ukrajinští politici se ale domnívají, že by se nemělo čekat až na ruský vpád.

"Rusko je třeba zastavit teď. Vidíme, jak se věci vyvíjejí," řekl Kuleba.

Bělorusko a Rusko prodloužily společné vojenské manévry, které se konaly na běloruském území poblíž ukrajinské hranice a měly původně skončit dnes. Zároveň pokračují ozbrojené srážky mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty na východě Ukrajiny.

"Je čas jednat. Říkám oficiálně, že existují všechny důvody zavést nyní aspoň část sankcí připravovaných proti Rusku," prohlásdil Kuleba.

Konečná podoba sankcí není zatím jasná. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého budou tvrdší než ty za ruskou anexi Krymu v roce 2014. USA nepočítají s tím, že by v první fázi sankce zahrnuly odpojení Ruska od mezinárodního systému plateb SWIFT. Hovoří se o omezení exportu komponentů vyráběných v Rusku a sankcionování oligarchů s vlivem na prezidenta Vladimira Putina.