Ukrajinská armáda svádí těžké boje u Kyjeva. Rusko může nasadit výsadkáře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajinská armáda svádí těžké boje s ruskými silami u vojenského letiště Hostomel, které se nachází jen asi 30 kilometrů od Kyjeva. Podle agentury Reuters to uvedl poradce kanceláře ukrajinského prezidenta. Ukrajinské úřady se obávají, že by v oblasti mohli být letecky vysazeni ruští vojáci, kteří by se poté mohli pokusit proniknout do vládní čtvrti v Kyjevě, poznamenala agentura.