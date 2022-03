Video, na němž ukrajinští vojáci trýzní Rusy, je dle německých novinářů skutečné

Zachycené chování, které naplňuje skutkovou podstatu válečného zločinu, ukrajinské vedení označilo za naprosto nepřijatelné a uvedlo, že případ vyšetří. Britská zpravodajská stanice BBC dnes na svých internetových stránkách napsala, že se jí zatím nepodařilo ověřit, zda je video skutečné.

Ukrainian soldiers shoot Russian prisoners of war in the legs. #UkraineWar #UcraniaRussia pic.twitter.com/7SKKxTJZLj — Hoster Tully (@Lionheart_ENG) March 27, 2022

Deník Bild se kvůli potvrzení autenticity nahrávky obrátil na ruskojazyčné experty i na odborníky hovořící ukrajinsky. Potvrdili, že údajní ukrajinští trýznitelé sice mluví rusky, ale se silným ukrajinským přízvukem. BBC s odvoláním na svého experta píše, že přízvuk, s jakým mluví vojáci vyslýchající zajatce, odpovídá tomu, "co se dá očekávat u Ukrajinců mluvících rusky". Britská stanice ale připomíná, že to, že s největší pravděpodobností jde o obyvatele východní Ukrajiny, nemusí automaticky znamenat, že se jedná o ukrajinské vojáky. Nelze vyloučit, že to jsou proruští separatisté z této oblasti.

Bild ověřil, že se incident stal v Malé Rohani na předměstí Charkova, konkrétně v mlékárně na severu této obce. Také BBC uvádí, že video vzniklo v malorohaňské mlékárně.

Malou Rohaň v sobotu dobyly zpět ukrajinské jednotky. Podle místních aktivistů šlo o vojáky z 92. mechanizované brigády a dobrovolníky blízké pluku Azov.

Podle deníku Bild vše nasvědčuje tomu, že se příslušníci ukrajinských sil v Malé Rohani dopustili na ruských vojácích válečného zločinu. Jde ale o ojedinělý případ, žádné systematické jednání. Na desítkách jiných videí ukrajinští vojáci zacházejí s ruskými zajatci slušně, připomíná Bild. Uvádí také, že dosud padlo na Ukrajině do zajetí více než 1500 ruských vojáků. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února.