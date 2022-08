Zelenskyj: Rusko se snaží zabránit evropským zemím, aby naplnily své zásobníky plynu

"Rusko bitvu o energie nevyhrává," řekl Biroh na norském setkání zaměřeném na plyn a ropu. Moskva podle něj zároveň ztratila velkou část důvěry mezi svými klienty po celém světě.

Analýza společnosti Rystad Energy zveřejněná minulý týden ukázala, že Rusko nyní nedaleko finských hranic spaluje obrovské množství zemního plynu, denně odhadem za deset milionů dolarů (asi 247 milionů Kč). Podle odborníků jde o plyn, který by za jiných okolností směřoval do Německa.

Těžební firmy spalují plyn běžně, když se jim nahromadí a nemohou jej vyvézt, anebo když vzniká jako vedlejší produkt, jehož další využití je nerentabilní. Rusko ale teď plyn blízko finských hranic spaluje v situaci, kdy je po něm obrovská poptávka a kdy jeho cena strmě roste.

Rusko letos 24. února zahájilo invazi na Ukrajinu. Západní země včetně EU v reakci na to zavedly řadu protiruských sankcí, což vyvolalo odezvu Moskvy, která od té doby přestala do některých unijních zemí dodávat plyn, jinam dodávky omezuje. EU se proto snaží o naplnění zásobníků zemního plynu do začátku zimy alespoň z 80 procent.

Česká republika podle prohlášení premiéra Petra Fialy ze začátku srpna již požadavek EU na naplnění zásobníků splňuje.