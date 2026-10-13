Guardian: Stejnopohlavní pár zažaloval slovenské úřady, neuznají mu manželství z ciziny

Pár stejného pohlaví se rozhodl zažalovat slovenské úřady kvůli odmítnutí registrace jejich manželství, které uzavřeli v sousedním Rakousku. Tento právní spor podle webu The Guardian otevírá zásadní otázku střetu mezi unijními pravidly a národními restrikcemi v konzervativně laděné zemi, v jejímž čele stojí premiér Robert Fico.
Ivan Novotný a Metod Špaček uzavřeli sňatek v Rakousku již v roce 2020, avšak ani po šesti letech jejich rodinný stav na Slovensku oficiálně neexistuje. Slovenské zákony manželství osob stejného pohlaví neuznávají a neumožňují ani žádnou formu registrovaného partnerství. Oba muži, kteří pracují jako právníci a dřívější diplomaté, však nepožadují zavedení domácích sňatků, nýbrž trvají na uznání platného svazku uzavřeného v jiné zemi Evropské unie.
Dvojice se opírá o přelomové rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z listopadu loňského roku, které reagovalo na obdobný případ z Polska. Evropský soud tehdy stanovil, že členské státy mají povinnost uznat manželství uzavřená v jiném státě unie, pokud v nich páry využily práva na volný pohyb a pobyt. Ministerstvo vnitra pod vedením Matúše Šutaje Eštoka však argumentuje, že slovenská ústava definuje manželství výhradně jako svazek muže a ženy a na uznání cizích dokumentů prý chybí náležitý legislativní základ.
Podobný právní krok podnikl také rozhlasový redaktor veřejnoprávní stanice STVR Marián Žáry Kukelka se svým manželem Ondřejem, kteří se vzali v rakouském Hainburgu. Žáry Kukelka používá příjmení svého partnera v zaměstnání, avšak v oficiálních dokumentech nadále figuruje pod rodným jménem. Podle jeho slov jde především o symbolický boj za lásku a projev úcty k partnerovi, který však probíhá v atmosféře rostoucí společenské nevraživosti.
Politická rétorika současné slovenské vlády, která loni podpořila ústavní změny definující pouze dvě pohlaví a zpřísňující pravidla pro adopce, přispívá k sílícímu tlaku na menšiny. Mnoho slovenských párů proto využívá blízkosti rakouských hranic k uzavírání sňatků tam, což v příhraničních oblastech vyvolává značný zájem. Zatímco v zahraničí se homosexuální páry často setkávají s otevřeností a tolerancí, doma narážejí na rigidní právní rámec a odmítavý postoj státních institucí.
Slovenské ministerstvo vnitra ve svém vyjádření zopakovalo, že je vázáno platným ústavním pořádkem bez ohledu na to, zda je manželství platné v zahraničí. I přes uznání nadřazenosti evropského práva úřad trvá na tom, že administrativní kroky nemohou nahradit rozhodnutí zákonodárců. Výsledek tohoto soudního sporu tak může významně ovlivnit práva duhových rodin na Slovensku a prověřit, do jaké míry dokáže unijní judikatura prolomit národní konzervativní bariéry.
Související
Na slovenské škole došlo k dalšímu incidentu. Žák chtěl bodnout spolužáka do krku, zasahovala policie
Fico nakonec kvůli viróze necestoval ani do Srbska
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Záznamy tísňových volání odhalily, proč Pikeová při neúspěšné popravě hodinu trpěla
před 1 hodinou
Už dva dny neútočíme, stejně jsme od Západu nedostali informace o ruských náletech, prohlásil Zelenskyj
před 2 hodinami
Papež Lev je hospitalizován v nemocnici. Kvůli nálezu podstoupí operaci plic
před 3 hodinami
Evropské vlády se začínají připravovat na možný kolaps oceánských proudů
před 4 hodinami
Na ruské straně zemřelo ve válce 11x víc vojáků než na Ukrajině, tvrdí Syrskyj
před 4 hodinami
Guardian: Stejnopohlavní pár zažaloval slovenské úřady, neuznají mu manželství z ciziny
před 5 hodinami
Trump projevil zájem o setkání s Kim Čong-unem. Ten druhý den představil raketu schopnou zasáhnout USA
před 6 hodinami
Zemřel americký herec RJ Mitte, proslavila ho role v Perníkovém tátovi
před 6 hodinami
Rusko od vyhlášení Trumpova "příměří" šestkrát zaútočilo na energetickou infrastrukturu. Bílý dům mlčí
před 8 hodinami
Víkendové počasí může nabídnout i sněžení, zmínili meteorologové
včera
Policie dopadla útočníka od Boleveckého rybníka. Bodl ženu a ujel na kole
včera
Veletoče kolem Ronalda. Vypadalo to na konec v reprezentaci, nakonec hodlá pokračovat
včera
Na Sněžce se poprvé udržel sníh, upozornili meteorologové
včera
Starostové po úspěchu neskrývají velké ambice. Kupka ale zbraně neskládá
včera
Bájná Trója existovala. Archeologové začali mít jasno před 155 lety
včera
Je to nesmysl, udeřil Babiš ohledně emisních povolenek
včera
Zemřel herec Jiří Štěpnička, dlouholetý člen souboru Národního divadla
včera
Pokusí se Pikeovou popravit znovu? Amerika se chystá na vleklý právní boj
včera
Trump na klimatické změny nevěří, jeho válka ale činí svět zelenějším
včera
Nobelovu cenu za ekonomii dostali američtí ekonomové, ovlivnili moderní chápání hospodářské politiky
Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomických věd na památku Alfreda Nobela, všeobecně známá jako Nobelova cena za ekonomii, byla letos udělená americkým ekonomům Robertu E. Hallovi a Michaelu Woodfordovi.
Zdroj: Libor Novák