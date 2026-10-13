Guardian: Stejnopohlavní pár zažaloval slovenské úřady, neuznají mu manželství z ciziny

Libor Novák

13. října 2026 10:04

Slovensko, ilustrační foto
Slovensko, ilustrační foto Foto: Pixabay

Pár stejného pohlaví se rozhodl zažalovat slovenské úřady kvůli odmítnutí registrace jejich manželství, které uzavřeli v sousedním Rakousku. Tento právní spor podle webu The Guardian otevírá zásadní otázku střetu mezi unijními pravidly a národními restrikcemi v konzervativně laděné zemi, v jejímž čele stojí premiér Robert Fico.

Ivan Novotný a Metod Špaček uzavřeli sňatek v Rakousku již v roce 2020, avšak ani po šesti letech jejich rodinný stav na Slovensku oficiálně neexistuje. Slovenské zákony manželství osob stejného pohlaví neuznávají a neumožňují ani žádnou formu registrovaného partnerství. Oba muži, kteří pracují jako právníci a dřívější diplomaté, však nepožadují zavedení domácích sňatků, nýbrž trvají na uznání platného svazku uzavřeného v jiné zemi Evropské unie.

Dvojice se opírá o přelomové rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie z listopadu loňského roku, které reagovalo na obdobný případ z Polska. Evropský soud tehdy stanovil, že členské státy mají povinnost uznat manželství uzavřená v jiném státě unie, pokud v nich páry využily práva na volný pohyb a pobyt. Ministerstvo vnitra pod vedením Matúše Šutaje Eštoka však argumentuje, že slovenská ústava definuje manželství výhradně jako svazek muže a ženy a na uznání cizích dokumentů prý chybí náležitý legislativní základ.

Podobný právní krok podnikl také rozhlasový redaktor veřejnoprávní stanice STVR Marián Žáry Kukelka se svým manželem Ondřejem, kteří se vzali v rakouském Hainburgu. Žáry Kukelka používá příjmení svého partnera v zaměstnání, avšak v oficiálních dokumentech nadále figuruje pod rodným jménem. Podle jeho slov jde především o symbolický boj za lásku a projev úcty k partnerovi, který však probíhá v atmosféře rostoucí společenské nevraživosti.

Politická rétorika současné slovenské vlády, která loni podpořila ústavní změny definující pouze dvě pohlaví a zpřísňující pravidla pro adopce, přispívá k sílícímu tlaku na menšiny. Mnoho slovenských párů proto využívá blízkosti rakouských hranic k uzavírání sňatků tam, což v příhraničních oblastech vyvolává značný zájem. Zatímco v zahraničí se homosexuální páry často setkávají s otevřeností a tolerancí, doma narážejí na rigidní právní rámec a odmítavý postoj státních institucí.

Slovenské ministerstvo vnitra ve svém vyjádření zopakovalo, že je vázáno platným ústavním pořádkem bez ohledu na to, zda je manželství platné v zahraničí. I přes uznání nadřazenosti evropského práva úřad trvá na tom, že administrativní kroky nemohou nahradit rozhodnutí zákonodárců. Výsledek tohoto soudního sporu tak může významně ovlivnit práva duhových rodin na Slovensku a prověřit, do jaké míry dokáže unijní judikatura prolomit národní konzervativní bariéry.

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Zdroj: Libor Novák

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