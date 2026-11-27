Izraelský ministr obrany ve čtvrtek pohrozil nuceným vysídlením jednoho milionu Palestinců v Pásmu Gazy, pokud hnutí Hamás nepřistoupí k dobrovolnému odevzdání zbraní, k čemuž se dříve zavázalo.
Ministr prozatímní vlády Jisra'el Kac, známý svými otevřenými vyjádřeními, v příspěvku na síti X uvedl, že se Hamás buď odzbrojí dobrovolně, nebo jej izraelská armáda odzbrojí v rámci operace Gideonovy vozy II, jež by zahrnovala další evakuaci jednoho milionu obyvatel Gazy směrem na jih.
Tato výhrůžka zazněla v době, kdy tři izraelské údery z noci na čtvrtek zabily osm Palestinců ve městě Gaza a ve střední části Pásma Gazy, jak uvedli zdravotničtí představitelé z nemocnice Šífa a Nemocnice mučedníků al-Aksá, kam byly oběti převezeny. Při zásahu obytného bytu ve městě Dajr al-Balah ve střední Gaze zahynuli muž a jeho manželka.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisra'el Kac ve společném prohlášení oznámili, že armáda při nočním úderu zabila Chálida abú Nadu, který v rámci hnutí Hamás v Gaze dohlížel na ekonomické a vzdělávací záležitosti. Další dva samostatné údery ve městě Gaza si podle nemocnice Šífa vyžádaly po třech obětech.
Izraelská armáda sdělila, že jeden z útoků cílil na tři ozbrojence, aniž by uvedla podrobnosti, a na žádost o vyjádření k druhému úderu bezprostředně nereagovala. Noční oběti jsou nejnovějšími ztrátami v Gaze, kde téměř každodenní izraelská palba a letecké údery pokračují i více než rok po uzavření dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem.
Podle tamního ministerstva zdravotnictví bylo za více než tři roky války v Pásmu Gazy zabito nejméně 74 746 Palestinců. Úřad, který spadá pod vládu vedenou hnutím Hamás, vede statistiky obětí považované obecně za spolehlivé, avšak nerozlišuje v nich mezi civilisty a ozbrojenci.
Jen od začátku měsíce izraelské údery v Pásmu Gazy zabily nejméně šestnáct školáků, uvedlo tamní ministerstvo školství. Mladí lidé v celé oblasti čelí sílícímu bombardování a potýkají se s nedostatkem potravin, čisté vody a přístřeší. Úřad prohlásil, že palestinští studenti se stali terčem potřetí za necelých dvacet čtyři hodin, což podle něj odráží pokračující porušování práv dětí v Pásmu Gazy.
Toto prohlášení následovalo po úmrtí patnáctileté Jusry a třináctileté Džany abú al-Úfových, které zahynuly ve středu brzy ráno při leteckém úderu na obytný byt v západní části města Gaza. Jusra chodila do školy Kafr Kásim, zatímco její mladší sestra navštěvovala soukromou školu al-Manár.
Při stejném útoku, jenž zranil i několik dalších Palestinců, zemřeli také jejich rodiče Núra Izzat abú al-Úfová a Muhammad Mádžid abú al-Úf, který působil jako ředitel vnitřních bezpečnostních složek hnutí Hamás v severní části Pásma Gazy. Již dříve v letošním roce nezávislá vyšetřovací komise OSN dospěla k závěru, že Izrael nadále páchá genocidu záměrným cílením na palestinské děti v Gaze.
22. listopadu 2026 21:28
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Zdroj: Libor Novák