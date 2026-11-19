Americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching zahájili ve čtvrtek v čínském městě Šen-čen společná trojstranná jednání. Jde o historicky vůbec první summit těchto tří mocností na nejvyšší úrovni, který se koná na okraj vrcholné schůzky Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC). Samotní státníci označili setkání hned v jeho úvodu za přelomové.
Čínský prezident Si Ťin-pching prohlásil, že nynější rozhovory mají zásadní význam. Donald Trump k tomu dodal, že lídři nyní skutečně píší dějiny. Podle BBC by přitom uspořádání takové schůzky bylo ještě nedávno zcela nemyslitelné.
Ještě před zahájením společného summitu absolvoval Donald Trump oddělená dvoustranná jednání jak se Si Ťin-pchingem, tak s Vladimirem Putinem. Během setkání se šéfem Kremlu označil Trump ruského prezidenta za svého přítele a uvedl, že mezi nimi panují skvělé vztahy. Jeden z Putinových poradců následně potvrdil, že bilaterální schůzka proběhla velmi dobře a ruský prezident z ní odcházel ve vynikající náladě.
Po separátním jednání s čínským prezidentem americký lídr oznámil, že Spojené státy i Čína si přejí ukončení války na Ukrajině. Zpravodajka BBC Laura Bickerová v této souvislosti upozornila, že v mnoha evropských kruzích sílí frustrace z toho, že Si Ťin-pching nevyvíjí na Rusko v otázce ukrajinského konfliktu výraznější tlak. Pro samotného Putina je však už samotná účast na summitu považována za diplomatické vítězství, jak poznamenal zpravodaj Steve Rosenberg.
Samotnému zasedání ve vile Kylin v Šen-čenu předcházelo společné fotografování všech tří státníků. Prezidenti nastoupili na pódium před modré pozadí s nápisem „Čínsko-rusko-americký summit v Šen-čenu“ vyvedeným v čínštině, ruštině a angličtině. Po obou stranách pódia byly rozmístěny státní vlajky všech tří zemí, přičemž Si Ťin-pching stál uprostřed, Trump po jeho levici a Putin po jeho pravici.
Po zhruba minutě pózování se trojice přesunula do jednacího sálu, kde zasedla k rozměrnému stolu. Dění v sále i každé slovo státníků od první chvíle bedlivě sledují zástupci světových médií.
Hostitel summitu Si Ťin-pching ve svém úvodním projevu zdůraznil, že konstruktivní spolupráce mezi velmocemi není otázkou volby, ale naprostou nezbytností. Na příkladu Číny uvedl, že Peking rozvíjí své komplexní strategické partnerství s Ruskem pro novou éru a zároveň aktivně usiluje o budování konstruktivních a strategicky stabilních vztahů se Spojenými státy.
Donald Trump poděkoval čínskému protějšku za vřelé přijetí při návratu do Číny a poblahopřál mu k velmi úspěšnému průběhu summitu APEC. Vyjádřil potěšení nad tím, že se právě při této příležitosti podařilo uskutečnit první trojstrannou schůzku USA, Číny a Ruska.
Šéf Bílého domu dále uvedl, že trojice má před sebou mnoho témat k projednání a řadu z nich již stačila probrat. Zdůraznil, že jako prezidenti tří největších zemí světa nesou zvláštní odpovědnost za udržování produktivního dialogu. Trump kritizoval své předchůdce za to, že se příliš často vyhýbali rozhovorům se státy, se kterými měli neshody, a dodal, že žádný mír nikdy nevznikl odmítáním příležitostí k jednání.
Americký prezident ve svém vystoupení připomněl také jaderný arzenál všech tří zúčastněných mocností. Prohlásil, že USA, Rusko a Čína mají jedinečné postavení k tomu, aby jednaly o snížení počtu jaderných zbraní na Zemi. Za klíčovou označil také jejich spolupráci v boji proti šíření jaderných zbraní v dalších státech světa, přičemž výslovně zmínil Írán a prohlásil, že mu nedovolí získat jadernou zbraň.
K otázce války na Ukrajině Trump poznamenal, že s Putinem o tomto konfliktu vedli již dlouhou debatu. Vyjádřil přesvědčení, že ruský prezident – a jak dodal, doufá, že i druhá strana – by si přál ukončení bojů. Podle BBC přitom Trump ve svém projevu mluvil o „válce mezi Ruskem a Ukrajinou“, čímž zastřel roli Moskvy jako agresora, ačkoliv Ukrajina i evropské země doufaly, že se o ruské invazi nebude jednat bez jejich účasti. Trumpův vstřícný postoj vůči Putinovi souvisí s jeho dlouhodobým tvrzením, že válka nezačala za jeho prezidentství a za jeho vlády by k ní vůbec nedošlo.
Vladimir Putin ve svém úvodním slově naznačil, že Rusko vnímá šen-čenské setkání jako jakousi novodobou Jaltskou konferenci, na níž v roce 1945 lídři USA, Velké Británie a Sovětského svazu jednali o poválečném uspořádání Evropy. Ruský prezident zdůraznil, že Rusko, Čína a Spojené státy patřily mezi vítězné mocnosti druhé světové války a jako zakládající členové OSN nesou společnou odpovědnost za udržování mezinárodního míru, stability a posilování systému mezinárodního práva.
Šéf Kremlu navrhl, aby se rozhovory zaměřily na globální i regionální hospodářskou, potravinovou a energetickou bezpečnost, stejně jako na řešení regionálních konfliktů včetně situace na Ukrajině. Podle zpráv ruské agentury TASS Putin uvedl, že právě z iniciativy Donalda Trumpa byla ukrajinskému konfliktu věnována velká pozornost již během předchozích jednání a všechny tři země mají společný zájem na jeho vyřešení.
Putin rovněž potvrdil, že válku na Ukrajině probíral už během svých oddělených dvoustranných schůzek s prezidentem Si Ťin-pchingem i s Donaldem Trumpem. Vyzval přitom všechny zúčastněné strany ke konstruktivní spolupráci, která může podle jeho slov výrazně posílit celosvětovou stabilitu.
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Zdroj: Libor Novák