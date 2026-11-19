Ruský prezident Vladimir Putin promluvil po historickém trojstranném jednání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem k novinářům, přičemž označil setkání za důležitou kapitolu v dějinách diplomacie historického významu. Uvedl, že rozhovor proběhl ve zcela otevřené atmosféře, která přispěla k lepšímu vzájemnému porozumění, a že všichni tři státníci dospěli v řadě klíčových otázek přinejmenším ke vzájemnému pochopení, pokud ne přímo k dohodám.
V souvislosti s vývojem po návštěvě v Číně se do popředí dostala otázka vztahů mezi Ruskem a Evropou a role evropských zemí v případných mírových jednáních o Ukrajině. Minulý týden po setkání s Putinem v Moskvě Trumpův zeť a jeden z hlavních vyjednavačů Bílého domu pro jednání s Kremlem Jared Kushner řekl, že Rusko souhlasilo se zahrnutím Evropy do dalšího kola rozhovorů o ukončení války na Ukrajině.
Putinova dnešní vyjádření však naznačují něco jiného, neboť podle ruského prezidenta Moskva zatím pouze poslala diplomatickými kanály pozvánky do evropských hlavních měst, aby evropští zástupci přijeli do Moskvy a ujasnili své postoje k Ukrajině. Putin se zeptal, co by Evropa mohla přinést k jednacímu stolu, a uvedl, že Rusko potřebuje tomuto přínosu porozumět a na tomto základě rozhodnout, koho chce u jednacího stolu vidět.
Na dotaz, zda je ochoten připustit účast Evropanů u jednacího stolu ve formátu Rusko, Ukrajina a Spojené státy, Putin řekl, že Bílý dům na zapojení Evropy trvá. Podle něj by se rozhovory o Ukrajině nevyhnutelně dotkly širších otázek evropské bezpečnosti, o nichž by bylo zbytečné jednat bez Evropy, přesto ale nepotvrdil, že se evropští představitelé jednání skutečně zúčastní.
Část těchto otázek má být podle zpráv řešena při dnešních diplomatických jednáních v Berlíně, kde se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj setká s evropskými lídry i vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem.
BBC položila Putinovi několik otázek, nejprve se zeptal, zda trojstranné setkání znamená nový formát projednávání globální bezpečnosti a nového světového pořádku, nebo šlo jen o příležitost k pořízení fotografií, a dále se zaměřil na společné prohlášení o míru vydané Putinem se Si Ťin-pchingem a Trumpem, které označil za rozporuplné, a tázal se, zda Rusko v důsledku toho ukončí konflikt na Ukrajině. Putin se s nadsázkou zeptal, zda otázku nenavrhl Trump, a uvedl, že setkání bylo vážným počinem a užitečným formátem, aniž by byly stanoveny přehnaně ambiciózní cíle nebo dohodnuta pravidelnost podobných schůzek.
Ohledně zastavení konfliktu na Ukrajině Putin zpochybnil představu, že agresorem je Rusko, a odkázal na útoky na Krymský most a na ruská energetická zařízení. Prohlásil, že ukončit válku a učinit ústupky je nyní na ukrajinské straně, a dodal, že Kyjev i Evropa zatím nejsou připraveny kompromisy potřebné k vyřešení konfliktu přijmout.
Podle agentury RIA Novosti Putin rovněž vyjádřil přesvědčení, že Trump upřímně usiluje o vyřešení ukrajinského konfliktu i o obnovení vztahů mezi Ruskem a Spojenými státy. Sám Putin k bilaterálním vztahům s USA řekl, že by mohly být lepší, ale přístup Trumpovy administrativy k Moskvě podle něj dává důvod k optimismu.
Ke Krymskému mostu spojujícímu Rusko a okupovaný Krym, který podle ruských tvrzení čelil před trojstrannými rozhovory dalšímu útoku a představuje klíčovou silniční a železniční trasu pro ruské vojáky mířící na frontu, Putin uvedl, že projednával možné příměří v některých oblastech pod ruskou kontrolou, ale po opakovaných útocích na most žádná jednání neproběhnou. Most označil za čistě civilní objekt, který podle něj neslouží k přepravě vojenské techniky, vojenského materiálu ani ropy a ropných produktů, a varoval, že ruská odvetná opatření budou mnohem bolestivější.
Putin se vyjádřil také ke srovnávání nynější schůzky s jaltskou konferencí z roku 1945, na níž se sešli představitelé Sovětského svazu, Británie a Spojených států ke konci druhé světové války, a zeptal se, co bylo na Jaltě špatného. Uvedl, že v Jaltě bylo kodifikováno vítězství nad nacismem, a dodal, že by mu nevadilo a považoval by za správné kodifikovat i vítězství nad takzvaným neonacismem.
Ruský prezident dále argumentoval, že konference v Jaltě vytvořila podmínky pro vznik Organizace spojených národů a že díky tehdejším dohodám žije svět osmdesát let bez velkých globálních otřesů, byť regionálních konfliktů bylo mnoho. Odmítl také názory, že se tři státníci sešli v Číně rozdělit svět, s tím, že v Jaltě nikdo svět nerozděloval, pouze se kodifikovaly poválečné skutečnosti, a v dnešních konfliktech bude podle něj nutné přijmout skutečnosti na místě.
K tématům trojstranného jednání v Šen-čenu podle Putina patřily reforma OSN, bezpečnostní otázky a nešíření jaderných zbraní. Zdůraznil přitom, že Rusko má v jaderné oblasti výhodu, protože je lídrem v jaderných technologiích a mírovém využívání jaderné energie.
Putin tak po schůzce se Si Ťin-pchingem a Trumpem hovořil o otevřené atmosféře, společném porozumění v řadě otázek, pozvání evropských zástupců do Moskvy k vyjasnění jejich postojů, odmítnutí jednání o příměří po útocích na Krymský most i pohledu na jaltskou konferenci a ukrajinský konflikt.
Související
Trumpa přivítali vřele, Putina výrazně chladněji. Experti si všimli rozdílu v čínském přístupu
Čína, Rusko a USA vydaly po setkání lídrů společné prohlášení o míru
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Kyjev i Evropa nejsou připraveny přijmout kompromisy, prohlásil Putin. Zeptal se, co bylo špatného na Jaltě
před 1 hodinou
Trumpa přivítali vřele, Putina výrazně chladněji. Experti si všimli rozdílu v čínském přístupu
před 2 hodinami
Švédsko podniklo právní kroky, aby zakázalo ruským sportovcům účast na MS v lyžování
před 2 hodinami
Hlaváček je novým primátorem. Může se opřít o pohodlnou většinu
před 2 hodinami
Čína, Rusko a USA vydaly po setkání lídrů společné prohlášení o míru
před 3 hodinami
Dánsko definitivně posvětilo novou dohodu s USA ohledně Grónska
před 4 hodinami
Ukrajina hlásí problém. Ovládá třetinu světového trhu s olejem, teď výrobci zastavují jeden závod za druhým
před 4 hodinami
Na Plzeňsku havaroval autobus se školáky. Policie potvrdila jednu oběť
před 5 hodinami
Poplach na škole v centru Prahy. Žáci se zabarikádovali, nikomu se nic nestalo
před 5 hodinami
Proč se Ukrajina tak dlouho snažila zničit Krymský most?
před 6 hodinami
Jednání Trumpa s Putinem a Ťin-pchingem lídři označili za historické. Nešetřili chválou a úsměvy
před 6 hodinami
Politico: Trump se snaží udělat z USA energetickou velmoc. Uzavírá smlouvy na desetiletí dopředu
před 7 hodinami
Neválčí se jen na zemi a ve vzduchu. Ukrajinští vojáci tráví měsíce uvnitř starých plynovodů
před 8 hodinami
Polsko: Ruská rozvědka chtěla zopakovat rok 1939. Plánovala útok, který chtěla svalit na Ukrajinu
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka dorazí citelné ochlazení, denní teploty klesnou až na jeden stupeň
včera
Experti: Francouzské prezidentské volby jsou pro budoucnost Ukrajiny důležitější než volby v USA
včera
Válka na Ukrajině stala hlavní příčinou úmrtí ruských mužů
včera
BBC: Putinova izolace končí. Účastí na čínském summitu se po pěti letech od začátku války vrátil na globální scénu
včera
Soud odhalil ze strany okrskových komisí na Žďársku řadu pochybení. Senátní volby se zopakují
včera
EU oficiálně představila návrh půjčky Ukrajině ve výši 45 miliard eur
Evropská komise v Bruselu oficiálně představila návrh nové půjčky ve výši až 45 miliard eur, která má Ukrajině v roce 2027 pokrýt dvě třetiny jejích finančních potřeb. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová přitom vyjádřila plnou důvěru v to, že tento program podpoří všech dvacet sedm členských států unie. Návrh má zajistit dlouhodobou stabilitu a předvídatelnost financování v příštím roce.
Zdroj: Libor Novák