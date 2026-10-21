Francouzský prezident Emmanuel Macron během svého pobytu v Dauhá ostře odsoudil vyjádření některých zahraničních představitelů k nedávným protestům a nepokojům ve Francii. Označil jejich komentáře za nepřijatelné a stupidní s tím, že dotčení lídři vedou kampaň na účet Francie. Podle jeho slov se jedná o viditelnou manipulaci s informacemi ze strany zahraničních činitelů.
Prezident upozornil na to, že v souvislosti s vlnou demonstrací kolují snímky vytvořené umělou inteligencí, které zachycují události, jež se ve Francii nikdy nestaly. Někteří lidé podle něj šířili nepravdivá tvrzení o tom, že zemi zaplavily hordy migrantů a islamistů. Takové narativy označil za zcela lživé a účelové.
Kritika francouzské hlavy státu cílila na řadu politiků na obou stranách Atlantiku, kteří tyto nepodložené zprávy přejímali. Mezi ty, kteří propojovali protesty s migrací, patřil americký prezident Donald Trump, maďarský politik Péter Magyar či polský představitel Donald Tusk. Macron v této souvislosti poznamenal, že takové komentáře odhalují, kdo má Francii rád a kdo nikoliv.
Trump tento týden využil nejnovější vlnu násilných nepokojů a rabování ve Francii jako odstrašující příklad před nadcházejícími podzimními volbami do amerického Kongresu. Během svého předvolebního vystoupení v Kansasu prohlásil, že pokud v nadcházejících volbách uspějí zástupci Demokratické strany, čelí Spojené státy hrozbě podobného chaosu a destrukce, jaká v těchto dnech zasáhla francouzská města.
Šéf Bílého domu promluvil k davu příznivců na podporu republikánského senátora Rogera Marshalla ve městečku Park City. Ve svém projevu vykreslil Francii jako kdysi velkolepý národ, který je nyní podle jeho slov ničen, drancován a vypalován migranty, džihádisty a komunisty odmítajícími křesťanské hodnoty. Příznivce varoval, že hořící kostelní věže a zuřící požáry ve francouzských ulicích představují přesně to, co si pro Ameriku přeje radikální křídlo jeho politických soupeřů.
Prezidentova rétorika bezprostředně reaguje na nedávné masové protesty a výtržnosti, které o víkendu zasáhly řadu francouzských měst včetně Paříže, Lyonu či Marseille. Do ulic tam vyrazilo více než půl milionu lidí k protestním pochodům zaměřeným proti rostoucím životním nákladům a podmínkám ve školství. Původně pokojná shromáždění však v mnoha případech vyústila ve střety s policií, žhářství, vandalismus a rozsáhlé rabování obchodů.
Sílící nepokoje donutily francouzskou vládu k vyhlášení lokálních a nočních zákazů vycházení ve vybraných oblastech s cílem zamezit dalším výtržnostem. Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil odhodlání obnovit veřejný pořádek, zatímco bezpečnostní složky čelí kritice za podcenění situace a selhání zpravodajských služeb. V celé zemi bylo po víkendové vlně násilností zatčeno přes dva tisíce lidí a stovky policistů utrpěly zranění.
Po svém návratu do vlasti plánuje francouzský prezident setkání s příslušnými ministry a zástupci zpravodajských služeb. Cílem této schůzky má být získání podrobného přehledu o dosavadním průběhu událostí a zajištění bezpečnostních příprav na nadcházející víkendové protesty. Vláda tak reaguje na rozsáhlé materiální škody a četné zásahy bezpečnostních složek v řadě francouzských měst.
Sociální nepokoje v evropských státech, jako jsou Francie či Itálie, však poukazují na hlubší krizi spojenou s růstem životních nákladů. Zejména mladší generace stále silněji pociťují neschopnost vlád zajistit dostupné bydlení, sociální rovnost a fungující veřejné služby. Analytici upozorňují, že demonstrace představují silné varování před nespokojeností obyvatel s aktuální společenskou situací.
Zatímco pravicoví a krajně pravicoví politici se snaží násilnosti na okrajích protestů spojovat s migrací bez přítomnosti věcných důkazů, hlavní požadavky demonstrantů směřují jinam. Hnutí reagují na nedostatek finančních prostředků ve školství, inflaci a nedostupné bydlení v mnoha evropských metropolích. Část veřejnosti vnímá současnou vlnu nespokojenosti jako vyvrcholení dlouhodobých ekonomických problémů.
Zcela odlišnou dynamiku nabralo protestní hnutí v Srbsku, kde studentská platforma po dvou letech demonstrací vstupuje do nadcházejících parlamentních voleb. Hnutí pod názvem Studentská listina představuje dosud nejvážnější politickou výzvu pro dosavadní mocenské struktury spojené s Aleksandarem Vučićem. Volby jsou vnímány jako klíčový test možného politického obratu v zemi.
Vučić minulý měsíc odstoupil z prezidentského úřadu před vypršením svého mandátu s úmyslem udržet si vliv jako premiér v čele Srbské pokrokové strany. Předvolební průzkumy vykazují značné rozdíly a pozorovatelé předpovídají velmi těsný souboj obou táborů. Objevují se obavy, že ani jedna strana nemusí případnou prohru uznat za legitimní výsledek, což zvyšuje riziko povolebních střetů.
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Zdroj: Jan Hrabě