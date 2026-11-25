Německý kancléř Friedrich Merz ve svém obsáhlém rozpočtovém projevu v parlamentu varoval, že Rusko chce více než jen Ukrajinu a masivně eskaluje napětí. Podle něj Německo příliš dlouho zanedbávalo základní otázky týkající se obrany, infrastruktury, demografických změn i ekonomiky, což je nyní nutné naléhavě řešit.
Merz zdůraznil, že kdo si neuvědomuje, že Rusko přesně ví, co chce, a usiluje o víc než o Ukrajinu, buď nechápe současný svět, nebo sleduje zcela odlišnou agendu postavenou proti svobodě, otevřenosti a liberálním hodnotám Německa.
Merz upozornil, že Rusko stupňuje napětí v Pobaltí, v Polsku, v Černém moři i ve vesmíru. Podle kancléře dochází k eskalaci v masivním měřítku, a to včetně samotných německých hranic a dokonce i za cenu lidských životů, proto musí Evropané podle jeho slov stanovit Rusku jasné hranice.
Kancléř Merz v parlamentu zopakoval, že podporou Ukrajiny Evropa zároveň podporuje a chrání sama sebe, což podle něj mnozí v Německu možná dosud plně nepochopili. Vrátil se také k loňskému či nedávnému zasedání takzvané koalice ochotných v Berlíně, kde byla americká delegace podle jeho dojmu zřetelně překvapena tím, jak jednotní Evropané v této záležitosti jsou. Právě toto odhodlání podle Merze umožňuje opatrný optimismus ohledně vyhlídek na skutečný mír.
Merz se zmínil také o summitu Evropské unie, který začíná tento týden, a o pravděpodobně sporných jednáních o příštím unijním rozpočtu. Odmítl dojmy, že by si myslel, že Německo platí do unijních příspěvků příliš mnoho, ale uvedl, že prosazuje omezení a zaměření výdajů na to, co dnes Evropu skutečně posiluje, konkrétně na bezpečnost a konkurenceschopnost.
Při obhajobě evropské integrace kancléř prohlásil, že pouze takto cílené výdaje dají Evropě jistotu, že se nestane pouhou hračkou ve světě, ale bude se podílet na jeho utváření. V závěru projevu zopakoval, že Německo čelí velkým problémům, které zůstávaly příliš dlouho nevyřešené, a proto jeden rozpočet zdaleka nevyřeší všechny potíže, nicméně podle něj země začala měnit kurz, protože hospodářské ukazatele se začínají zlepšovat.
V souvislosti s Ukrajinou Kreml odsoudil výzvu bývalého britského premiéra Borise Johnsona k vyslání západních vojáků na Ukrajinu jako symbolických sil ještě před uzavřením jakékoli mírové dohody. Moskva označila jakýkoli takový krok za nepřijatelný.
Johnson tento návrh přednesl v úterý v rozhovoru pro televizi Sky News s tím, že by šlo o symbol podpory. Bývalý britský premiér uvedl, že by tito vojáci museli být rozmístěni daleko od frontové linie a pomáhali by s logistikou v bezpečných oblastech, přičemž zdůraznil, že o pozvání zahraničních vojsk rozhoduje Ukrajina, nikoli Kreml.
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Zdroj: Lucie Podzimková