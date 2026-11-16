NATO na pozadí neshod ruší nadcházející summit, sníží počty setkávání

Libor Novák

16. listopadu 2026 16:02

NATO
NATO Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Severoatlantická aliance upustila od plánů na uspořádání summitu lídrů v Albánii v roce 2027 a současně přistoupila ke snížení počtu setkání na vysoké úrovni. Toto rozhodnutí přichází v době rostoucích neshod uvnitř aliance, které se týkají výdajů na obranu, situace v Íránu a probíhající války na Ukrajině. Albánský premiér Edi Rama potvrdil, že summit se v příštím roce v Tiraně neuskuteční, přičemž možnost hostit tuto událost v roce 2028 zůstává otevřená.

Generální tajemník NATO Mark Rutte v této souvislosti podle Kyiv Post uvedl, že aliance bude setkání vůdců organizovat podle aktuální potřeby namísto dodržování pevného harmonogramu. Podle jeho vyjádření je organizace v pořádání summitů flexibilní a příští shromáždění proběhne tehdy, až to bude nezbytně nutné. Změny se však netýkají pouze summitů nejvyšších představitelů, ale zasahují i do schůzek ministrů.

Plánované schůzky ministrů obrany byly omezeny, přičemž jedno zasedání odpadlo již v říjnu a další není naplánováno ani na říjen roku 2027. Ministři zahraničí se v příštím roce sejdou namísto obvyklých dvou setkání pouze jednou. Vedení aliance tyto kroky oficiálně popisuje jako součást širšího reorganizačního balíčku.

Redukce schůzek odráží také napjaté vztahy mezi Washingtonem a evropskými spojenci v rámci společné obranné politiky. Americký ministr obrany Pete Hegseth a ministr zahraničí Marco Rubio totiž od svého nástupu do úřadu v některých případech zasedání NATO vynechali nebo z nich odjeli předčasně. Ministr obrany Hegseth navíc ministerská setkání opakovaně využíval k tlaku na evropské partnery a Kanadu kvůli výši jejich obranných výdajů.

Otázka financování obrany se stala hlavním bodem neshod, neboť členské státy se zavázaly vynakládat do roku 2035 na hlavní obranu 3,5 procenta HDP a další 1,5 procenta na infrastrukturu. Albánie měla v plánu v letošním roce vynaložit na obranu 2,15 procenta HDP, což u některých spojenců vyvolalo pochybnosti o vhodnosti hostit tak významnou událost. Na druhou stranu země jako Španělsko, Belgie a Slovinsko vykazují v oblasti výdajů ještě nižší podíl.

Finanční a logistické náklady spojené s pořádáním summitů představují pro pořádající země značnou zátěž. Například Nizozemsko vynaložilo na přípravu loňského setkání v Haagu přibližně sto milionů dolarů a přípravy trvaly zhruba rok. Turecko zase při letošním summitu v Ankaře muselo renovovat vojenské letiště a nasadit desítky tisíc příslušníků bezpečnostních složek.

Rutte sice vysoké náklady spojené s účastí dvaatřiceti spojenců a partnerských zemí včetně států tichomořského regionu uznává, ale investici obhajuje. Politické napětí však komplikovalo i nedávná jednání, jak ukázal summit v Turecku. Během něj americký prezident Donald Trump otevřel otázku kontroly nad Grónskem a kritizoval spojence za nedostatečnou podporu vojenské kampaně proti Íránu.

Zrušení plánovaného setkání v Tiraně poukazuje na probíhající diskuze o efektivitě a nákladech spojených s fungováním aliance. Budoucí formát a četnost vrcholných schůzek budou záviset na dalším vývoji vnitřních vztahů mezi členskými státy. Vedení NATO bude nadále posuzovat nutnost svolání lídrů podle aktuálních geopolitických potřeb.

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