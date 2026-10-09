Nepokoje ve Francii nepolevují. Tisíce studentů dál vyráží do ulic, ministr slibuje řešení

Francouzští středoškoláci již desátý den pokračují v masivních protestech a blokádách škol napříč celou zemí. Demonstrace namířené proti špatnému stavu národního vzdělávacího systému, chronickému nedostatku učitelů a zchátralým budovám vyvrcholily v čtvrtek průvody ve velkých městech. V Paříži se na náměstí Bastily shromáždilo přibližně dvacet pět tisíc studentů, kteří požadují zásadní reformy. Celkově se čtvrtečních protestních akcí po celé Francii podle úřadů zúčastnilo přes sedmdesát tisíc lidí.
Protesty, které doprovázejí blokády stovek středních škol, se na řadě míst neobešly bez násilných střetů s policií. Bezpečnostní složky proti demonstrantům v Paříži, Rennes či Nantes nasadily slzný plyn, obušky i vodní děla. Během dvou týdnů trvajících nepokojů bylo zraněno nejméně 215 mladistvých, 89 zaměstnanců škol a přes 760 policistů. Vláda musela v reakci na těžké zranění jednoho ze studentů pozastavit používání výbušných zásahových granátů.
Francouzská vláda se snaží napjatou situaci uklidnit a slibuje rychlé řešení nejpalčivějších problémů. Ministr školství Édouard Geffray oznámil, že do příštího úterý vyšle zhruba tři tisíce zastupujících učitelů do stovky nejvíce zasažených škol. Vláda zároveň plánuje schválit nábor dalších stovek nových pedagogů a navrhnout úpravy státního rozpočtu na rok 2027, které by zohlednily požadavky protestujících studentů.
Zástupci studentských odborů a asociací však reakci kabinetu považují za zcela nedostatečnou a nabízená opatření odmítají. Studenti požadují okamžitou a masivní investici do školství ve výši deseti miliard eur, která by pokryla celkovou obnovu budov a stabilizaci výuky. Studentská hnutí potvrdila, že ve svých nátlakových akcích budou pokračovat, přičemž odborové svazy již vyzvaly k dalšímu celostátnímu dni protestů na nadcházející úterý.
Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění považuje požadavky studentů za legitimní téměř tři čtvrtě francouzské veřejnosti, ačkoliv nadpoloviční většina lidí by si přála ukončení pouličních blokád. Ministerstvo školství uvedlo, že většina středních škol v zemi zůstává alespoň částečně v provozu. V čtvrtek ráno bylo zablokováno 224 škol, do poledne se však jejich počet snížil na 157, což znamená, že naprostá většina zařízení funguje.
Vlnou protestů prochází Francie pouhých šest měsíců před nadcházejícími prezidentskými volbami, což dále vyhrotilo domácí politickou debatu. Zatímco krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon odhodlání studentů vyzdvihuje a kritizuje tvrdý postup policie, představitelka krajní pravice Marine Le Penová poukazuje na škody na majetku a navrhuje, aby náklady na opravy uhradili rodiče protestujících. Vláda se mezitím ocitá pod tlakem finančních trhů na snižování vysokého státního dluhu a rozpočtového schodku.
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Zdroj: Libor Novák