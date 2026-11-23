Předseda Evropské rady António Costa představil v Bruselu nový rozpočtový rámec Evropské unie na sedmileté období 2028 až 2034, v němž navrhuje snížit plánovaný rozpočet o dalších 44 miliard eur. Součástí jeho návrhu je také zavedení nové daně pro velké digitální společnosti, jako jsou Google a Meta, která má pomoci rozpočet v příštích letech financovat. Podle Costy je předložený návrh uzpůsobený výzvám, jimž evropské společnosti čelí, a dává unii potřebnou akceschopnost.
Poprvé od zahájení rozpočtových jednání v loňském roce se terčem škrtů stává regionální politika unie, kterou Costa navrhuje omezit o osm miliard eur oproti předchozímu návrhu, zatímco dotace pro zemědělce zůstávají nedotčeny. Tento krok představuje výraznou ránu pro skupinu sedmnácti zemí ze střední, východní a jižní Evropy, včetně Polska, Itálie a Španělska, které ještě před několika dny možné škrty v kohezní politice odmítaly. Naopak německý kancléř Friedrich Merz návrh přivítal jako první krok, ale vyzval k dalším úsporám a označil celkový objem rozpočtu za stále příliš vysoký.
Costa, který jednání o rozpočtu na léta 2028 až 2034 řídí, vycházel při návrhu úspor v běžných cenách z loňského říjnového návrhu Irska, jež tehdy vykonávalo rotující předsednictví Rady Evropské unie. Celkově navrhované škrty znamenají snížení rozpočtu o 204 miliard eur, tedy o 10,2 procenta oproti původnímu návrhu Evropské komise z loňského července. Tyto úpravy připravují půdu pro napjatá jednání sedmadvaceti unijních lídrů na summitu v nadcházejícím týdnu, přičemž výsledný rozpočet bude muset schválit i Evropský parlament.
Navzdory neshodám členských států ohledně výše rozpočtu je Costa přesvědčen, že vlády dosáhnou vzájemné dohody na summitu lídrů Evropské unie začínajícím 17. prosince. Vyjednavač pro rozpočet za Evropskou lidovou stranu Siegfried Mureșan však Costovy škrty okamžitě kritizoval a na síti X napsal, že plán je pro Evropský parlament nepřijatelný, nemůže být základem jeho souhlasu a navrhované snižování vrací jednání zpět.
Členské státy Evropské unie jsou rozděleny na ty, které prosazují menší rozpočet zaměřený na obranu a konkurenceschopnost, a na ty, které chtějí rozpočet větší a směřovaný do tradičních oblastí, jako jsou zemědělství a soudržnost. Mírné škrty v kohezní politice, jež byly v předchozích kolech kvůli odporu mnoha vlád ušetřeny, navrhl Costa proto, aby vyšel vstříc Německu a jeho spojencům, takzvaným šetrným zemím.
Úspory v rozpočtu mají přinést také škrty v zahraniční pomoci o sedm miliard eur a v konkurenceschopnosti o dvacet miliard eur. Dalších deset miliard eur má ušetřit odklad splácení postcovidového dluhu unie, jehož splácení má začít v roce 2028. Jednou z mála rozpočtových položek, které dostanou dodatečné prostředky, je krizový fond pro nepředvídané události, který minulý měsíc snížilo Irsko, což je vnímáno jako ústupek Evropské komisi podporující větší flexibilitu výdajů.
Costa navrhl také nové daně a další úpravy, které mají unijnímu rozpočtu každoročně vynést šedesát miliard eur. Klíčovou změnou je nahrazení nepopulárního návrhu korporátní daně známého jako CORE, který loni předložila Evropská komise, novým odvodem pro nadnárodní technologické firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur ročně a obratem v Evropské unii nad padesát milionů eur. Tento digitální odvod má dopadat na internetovou reklamu, služby digitálního zprostředkování a uživatelská data a podle unijního úředníka by mohl ročně přinést zhruba pět miliard eur, zatímco návrh CORE většina vlád odmítala ze strachu z poškození konkurenceschopnosti unie.
Pro získání dalších rozpočtových zdrojů navrhl Costa také zvýšit dva převážně nekontroverzní odvody z nesebraného plastového a elektronického odpadu, které plynou přímo do rozpočtu unie, a to o dalších dvacet pět centů za kilogram. Návrh rovněž počítá se zvýšením podílu daně z uhlíkových dovozů, který míří do unijní pokladny, ze současných 75 procent na sto procent, a se zkoumáním odvodů pro kryptoměnové firmy i výnosů z národních aukcí kmitočtového spektra.
Jako další ústupek navrhl Costa postupné zavádění dvou odvodů – na tabákové výrobky a na znečišťující firmy v rámci systému obchodování s emisemi – pro země, které budou nejvíce zasaženy. Podle Costy nové navrhované daně udrží národní příspěvky do Bruselu pod kontrolou, což shrnul slovy, že se díky tomuto návrhu podařilo přiblížit velmi blízko současné úrovni národních příspěvků.
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