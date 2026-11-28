Rusové zveřejnili nové údaje ohledně války na Ukrajině, které Moskva považuje za oficiální čísla, ačkoliv uvedené informace není možné věrohodně ověřit. Ministerstvo obrany vyčíslilo, kolik ukrajinské techniky se ruským vojákům podařilo za více než čtyři roky zničit.
Podle zpráva ruského ministerstva obrany, kterou cituje státní agentura TASS, se protivzdušné obraně podařilo za více než čtyři roky bojů sestřelit či jinak zneškodnit přes 300 tisíc ukrajinských dronů. Konkrétně se mělo jednat o 301 051 bezpilotních strojů.
Rusové dále uvádějí, že ukrajinské armádě zničili 674 letadel, 284 vrtulníků, 672 raketových systémů země-vzduch, přes 31 tisíc tanků a obrněných vozidel, téměř 1800 pojízdných raketových systémů, více než 36 tisíc děl a minometů a přes 78 tisíc vozidel.
Jen za uplynulých 24 hodin měli Rusové zneškodnit 1601 ukrajinských dronů a raket, sdělilo ministerstvo obrany.
Ruské ztráty během války na Ukrajině dosahují podle posledních odhadů západních zpravodajských služeb i ukrajinského generálního štábu 1,4 až 1,65 milionu padlých, zraněných a zajatých.
Zlom v odhadech počtu mrtvých přinesla v listopadu 2026 analýza uniklých statistických a matričních dat ruského úřadu Rosstat, kterou ověřila nezávislá média Meduza a Mediazona a která ukázala nejméně 490 tisíc úředně zaregistrovaných vojenských úmrtí do konce září 2026. Po započtení zpoždění v evidenci a pohřešovaných se skutečný počet ruských padlých odhaduje na 700 až 720 tisíc, zatímco jmenovitě z veřejných zdrojů bylo potvrzeno zhruba 289 tisíc mrtvých.
Ukrajinské ztráty jsou v absolutních číslech přibližně třetinové, ale pro zemi s výrazně menší populací představují kritickou zátěž. Podle odhadu amerického centra CSIS z poloviny roku 2026 činí celkové ztráty ukrajinských sil 525 až 625 tisíc vojáků, z toho 125 až 150 tisíc padlých, přičemž některé odhady z počátku roku hovořily až o 200 tisíc mrtvých. Open-source projekt UALosses evidoval k listopadu 2026 téměř 116 tisíc jmenovitě potvrzených padlých a dalších zhruba 106 tisíc oficiálně pohřešovaných v boji, u nichž analytici předpokládají, že velká část již zahynula.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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