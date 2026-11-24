Podle společné analýzy serverů Meduza a Mediazona, která vychází z uniklých dokumentů ruského Federálního úřadu pro statistiku známého jako Rosstat, zemřelo ve válce proti Ukrajině do konce září 2026 nejméně 490 tisíc příslušníků ruských ozbrojených sil. Výzkumníci uvedli, že pokud se započítají zpoždění při evidenci úmrtí, mohl by skutečný počet padlých překročit 720 tisíc.
Novináři po zpracování dvou datových sad identifikovali zhruba 11,66 milionu jedinečných záznamů o úmrtích za období od začátku roku 2021 do 29. září 2026. Úmrtí související s válkou na Ukrajině určovali mimo jiné podle zaznamenané příčiny a místa smrti či údajů o vojenské službě. Údaje následně porovnali s registrem dědických řízení, soudními rozhodnutími, dalšími úniky z matričních úřadů a dříve zveřejněnými statistikami Rosstatu.
Analytici rovněž dohledali záznamy u 95,1 procenta osob ze jmenného seznamu padlých ruských vojáků, který společně sestavily redakce Mediazona a ruská služba stanice BBC. Téměř všemi zemřelými byli muži. K podobným odhadům dospěla i další nezávislá média. Server The Insider napočítal nejméně 472 tisíc úmrtí, což by po započtení zpoždění v registraci mohlo do konce září činit až 485 tisíc, přičemž více než 370 tisíc mrtvých se podařilo identifikovat jménem. List Novaja Gazeta Evropa odhadl počet padlých ruských vojáků ve věku od 18 do 64 let na 490 tisíc.
Server Važnyje istorii v uniklých datech za období od 24. února 2022 do 28. září 2026 dohledal více než 499 tisíc záznamů o úmrtích ruských vojáků. Podle jeho propočtů se denní průměr ruských vojenských ztrát pohyboval kolem 60 osob v roce 2022, 150 v roce 2023, více než 400 v roce 2024 a 584 v roce 2025. Po vydělení celkového počtu obětí v této datové sadě sledovanými 1 678 dny vyšel průměr jednoho mrtvého ruského vojáka na Ukrajině každých pět minut.
V přepočtu na počet obyvatel nesou nejtěžší ztráty regiony na ruském Dálném východě a na Sibiři. Židovská autonomní oblast vykázala téměř tisíc úmrtí na sto tisíc obyvatel, Zabajkalský kraj kolem 800, Čukotka 760 a Tuva 650, zatímco v Moskvě tento údaj činil 63 úmrtí na sto tisíc obyvatel. Mediánový věk zabitých ruských vojáků stoupl z 33 let v roce 2022 na 40 let v roce 2026.
Záznamy také ukázaly, že zemřelo zhruba sedm tisíc lidí ve věku 18 až 19 let, přičemž přibližně polovina z těchto úmrtí připadla na rok 2025. Šestnáct osob přišlo o život během prvního měsíce po dovršení osmnáctého roku.
Analýza agentury Bloomberg zveřejněná minulý týden zjistila, že více než polovina ruských mužů ve věku 18 až 39 let, kteří v roce 2025 zemřeli, padla ve válce proti Ukrajině. S odkazem na důvěrné záznamy Rosstatu agentura uvedla, že v této věkové skupině zemřelo ve válce 76 790 mužů ve srovnání s 62 420 muži, kteří zemřeli ze všech ostatních příčin dohromady. Válka byla v roce 2025 hlavní příčinou úmrtí mužů ve věku 18 až 39 let v 98,8 procenta ruských regionů. U mužů ve věku 18 až 59 let představovala hlavní příčinu úmrtí v 80,7 procenta regionů, což je nárůst z 66,3 procenta v roce 2024.
Dopady se výrazně lišily podle jednotlivých oblastí. Na Sibiři a ruském Dálném východě souvisela s válkou zhruba dvě třetiny úmrtí mužů ve věku 18 až 39 let, zatímco v Moskvě to bylo přibližně 30 procent a v Petrohradu 21 procent. Úmrtnost mužů ve věku 18 až 59 let narozených v Zabajkalském regionu byla téměř třicetkrát vyšší než u mužů narozených v Moskvě.
Analýza agentury Bloomberg čerpala rovněž z 11,3 milionu úmrtních listů získaných při kybernetickém útoku na Rosstat, za nímž stála běloruská skupina Kybernetičtí partyzáni a ukrajinská skupina Silent Crow. Samostatně deník Financial Times dohledal do srpna 2026 zhruba 464 tisíc úmrtních listů uvádějících jako příčinu smrti válku a po započtení zpoždění při evidenci odhadl skutečný počet na přibližně 550 tisíc, přičemž při pokračování trendu by mohl do konce roku dosáhnout 650 tisíc. Ruské úřady naposledy oficiálně informovaly o vojenských ztrátách v září 2022, kdy tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu uvedl číslo 5 937, nicméně uniklé záznamy ukazují, že do té doby už bylo vystaveno kolem devíti tisíc úmrtních listů na osoby zabité ve válce.
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Zdroj: Libor Novák