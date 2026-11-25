Nedávné setkání prezidentů Donalda Trumpa, Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina v Šen-čenu se odehrálo v mimořádně pohnuté době, kdy je mezinárodní řád stále méně v souladu s realitou jednadvacátého století. Vleklé války na Ukrajině a na Blízkém východě, geopolitické otřesy, kolísavé ceny energií, proměna odvětví vlivem umělé inteligence i migrační tlaky patří k silám, které přetvářejí svět, zatímco instituce vytvořené po druhé světové válce podle vedoucího výzkumného pracovníka Neamanova institutu a emeritního profesora na Technionu v Izraelském technologickém institutu Boaze Golanyho nedokážou na tyto výzvy dostatečně reagovat.
Organizace spojených národů, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Světová zdravotnická organizace i další agentury a regionální rámce se potýkají s tím, že nenaplňují své původní sliby. Rada bezpečnosti OSN nedokázala zastavit válku na Ukrajině zejména proto, že Rusko může jako stálý člen vetovat jakoukoli zásadní rezoluci namířenou proti svým krokům, agentura pro atomovou energii přes rozsáhlé kontroly nezabránila Severní Koreji ve vývoji jaderných zbraní a Světová zdravotnická organizace čelila kritice kvůli pomalému počátečnímu postupu při pandemii covidu-19, závislosti na údajích vlád i obtížné koordinaci mezinárodní reakce, což dokládá politickou ochromenost, slabé vymáhání pravidel i nedostatečnou pravomoc.
Zvlášť pozoruhodným vývojem je skutečnost, že stát, který se nejvíce zasloužil o vybudování poválečného mezinárodního řádu, jej nyní sám podkopává. Spojené státy za prezidenta Trumpa výrazně omezily finanční příspěvky OSN, vystoupily z organizace UNESCO, uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud a ustavily Mírovou radu, která se z mechanismu pro řešení konfliktu v Gaze rozvinula v širší iniciativu mimo tradiční rámec OSN, čímž tvůrce systému podle Golanyho ukázal ztrátu důvěry v něj.
Uspořádání Rady bezpečnosti odráží poměr sil na konci druhé světové války a přiznává pěti státům stálé členství a právo veta, což umožňuje jednotlivým velmocím blokovat návrhy i přes podporu drtivé většiny ostatních členů. Podle odborníků webu National Interest je obtížné obhajovat, proč si stálá křesla ponechávají Velká Británie a Francie s menším počtem obyvatel i klesajícím podílem na světové ekonomice, zatímco velké mocnosti jako Indie, Brazílie či Japonsko zůstávají mimo.
Současná architektura navíc vznikla pro svět, jehož hlavními aktéry byly svrchované státy, zatímco v jednadvacátém století mají nadnárodní technologické firmy jako Google, Amazon, Meta, Microsoft, Tencent a Alibaba obrovský vliv na ekonomiku, tok informací, národní bezpečnost i každodenní život miliard lidí, aniž by měly formální místo v institucích utvářejících globální pravidla. Ačkoli je podle Golanyho s ohledem na povahy a politické programy tří státníků v Šen-čenu obtížné očekávat, že takovou debatu otevřou, lze uvažovat o alternativních modelech, které by stávající systém nahradily.
Prvním modelem je reformovaná Rada bezpečnosti, do níž by jako stálí členové mohly vstoupit Indie, Brazílie, Japonsko a Nigérie a u níž by mechanismus přehlasování veta kvalifikovanou většinou, inspirovaný americkým ústavním procesem přehlasování prezidentského veta, omezil absolutní právo veta, ačkoli více silných hráčů nemusí nutně znamenat snazší či spravedlivější rozhodování. Druhým modelem je rada regionálních zástupců, v níž by svět tvořilo osm hlavních regionů se stálým křeslem: Latinská Amerika, Severní Amerika, Evropa, Afrika, Rusko s částmi střední Asie a východní Evropy, Čína s jihovýchodní Asií, Indie s jižní Asií a Austrálie s tichomořskými státy, přičemž tyto celky by se mohly postupně proměňovat ve federace různé míry integrace podle vzoru sedmadvaceti států Evropské unie.
Třetím modelem je hybridní systém globálního řízení, v němž by základem zůstaly svrchované státy a regionální organizace, ale velké nadnárodní společnosti a případně další nestátní aktéři by získali formální zastoupení v orgánech řešících umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost, energetiku, obchod a změnu klimatu, přičemž výzvou by bylo udržet demokratickou odpovědnost a zabránit nepřiměřenému politickému vlivu soukromých ekonomických zájmů. Tyto modely zároveň staví před základní otázku, zda má globální vliv a legitimitu určovat vojenská síla, hospodářská váha, velikost populace, technologické schopnosti či jejich kombinace, když nynější řád vychází převážně z vojenské rovnováhy roku 1945.
Podle Golanyho nelze stávající mezinárodní řád záplatovat donekonečna a otázkou není, zda se změní, ale kdy a jak se tak stane, zda řízeným vyjednáváním velmocí, nebo prostřednictvím dalších krizí, vojenských střetů a rozpadu institucí, které přestaly plnit svůj účel. Samotné setkání v Šen-čenu sice nepřineslo plán nového světového uspořádání, připomnělo však koncentraci globálního vlivu v rukou několika velmocí a nesoulad stávajících institucí s touto skutečností, přičemž změna shora je podle autora vhodnější než čekání na proměnu zdola, která v historii často provázelo krveprolití.
19. listopadu 2026 16:55
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Zdroj: Libor Novák