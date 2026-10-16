NYT: Ruský plán počítá s porážkou Ukrajiny ještě před letošní zimou

Válka na Ukrajině ukazuje, že je téměř nemožné přinutit zemi ke kapitulaci výhradně prostřednictvím konvenční letecké kampaně. Rusko se však přesto zdá odhodlané tento postup vyzkoušet a spoléhá na masivní útoky. Vzhledem k oslabené ukrajinské protivzdušné obraně a poničené infrastruktuře vidí Moskva příležitost, jak Ukrajinu srazit na kolena ještě před blížící se zimou, píše The New York Times.
Podle nové ruské strategie má bombardování ukrajinských měst přinést tolik lidského utrpení, že se obyvatelstvo a vedení země zhroutí. Moskva tak sází na to, že vzdušné údery uspějí tam, kde její pozemní vojska na frontě selhala. Hlavním cílem je vyvolat paniku a ochromit zemi před nadcházející zimou.
Od léta využívá Rusko svůj rostoucí arzenál k rozpoutání vln útoků na muniční sklady, čerpací stanice a další průmyslové objekty. Terčem těchto náletů se staly také ocelárny, elektrárny, datová centra či komerční lodě v ukrajinských oblastech. Mnoho z těchto útoků je vedeno pomocí nových rychlých dronů s proudovým pohonem.
Tyto moderní bezpilotní prostředky dodávají nepřetržitým ruským úderům děsivý a nový rozměr. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě to vyvolává silný pocit rostoucího tlaku na civilní obyvatelstvo. Místní ekonomika se potácí pod obrovskou zátěží a energetický systém čelí vážnému kolapsu.
Zranitelnost země v zimním období zvyšuje také nový politický spor mezi Ukrajinou a administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento konflikt vypukl právě v tomto týdnu a ještě více komplikuje složitou situaci napadeného státu. Ukrajina přitom bojuje za své přežití v situaci, kdy čelí stupňujícím se útokům.
„Rusové způsobují obrovské škody ve snaze vyděsit Ukrajince před zimou natolik, aby se vzdali,“ uvedl k situaci hlavní ředitel evropské politické poradní agentury Rasmussen Global Harry Nedelcu. Moskva tak podle odborníků usiluje o to, aby ukrajinskou společnost dohnala k celkové kapitulaci. Zničení klíčové infrastruktury má sloužit jako hlavní páka k dosažení tohoto záměru.
Rusku navíc nahrává i skutečnost, že Ukrajina podle informací zpravodajské stanice CNN zcela vyčerpala své zásoby střel pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot. Tento kritický nedostatek interceptorů nechává zemi zcela bezbrannou vůči probíhajícím ruským útokům balistickými raketami. Prezident Volodymyr Zelenskyj na hrozbu spojenou s nedostatkem těchto zbraní upozorňoval již několik měsíců.
Globální zásoby těchto pokročilých střel jsou dlouhodobě omezené a extrémně drahé, přičemž řada států vyčerpala své vlastní arzenály. Situaci na mezinárodním trhu navíc zkomplikoval probíhající konflikt na Blízkém východě, který odčerpal značnou část dostupné obranné kapacity. Nedávné noční útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu tak ukázaly plný dopad tohoto kritického stavu.
Během zmíněných útoků na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově nedokázala ukrajinská obrana zachytit téměř žádné příchozí balistické střely. Zdroje z diplomatických a vojenských kruhů pro CNN potvrdily, že prázdné odpalovací zařízení vystavuje civilní obyvatelstvo smrtelnému nebezpečí. Čtyři lidé při těchto náletech ztratili život a desítky dalších utrpěly zranění.
Zelenskyj již v srpnu přiznal, že jeho úřad tráví hodiny neustálými telefonáty se spojenci ve snaze zajistit další dodávky. Tehdy uvedl, že Kyjev disponuje pouhou desetinou potřebného množství střel. Později sice mluvil o naději na získání licence pro domácí výrobu, avšak americká administrativa žádnou takovou dohodu nepotvrdila.
Výrobní kapacity střel Patriot nedokážou pokrýt celosvětovou poptávku, což vytváří dlouhodobý tlak na spojenecké arzenály. Každá raketa stojí miliony dolarů, což činí jejich obstarávání finančně vyčerpávajícím. Ukrajina přitom tyto systémy nutně potřebuje k ochraně milionových měst před ničivými dopady ruských raketových útoků.
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Zdroj: Libor Novák